《鍾之日記》魚缸反彈５百點，恒大拆彈股價升

《鍾之日記》７月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



正在亞洲訪問的美國常務副國務卿舍曼，幾經周折，終成功加插中國行程，美國國務院公布

，舍曼將於周日（２５日）起訪華兩天，議題會涉及美方對中方嚴重關切的行動及共同利益；中

國外交部證實並表示，外交部主管中美關係的副部長謝鋒在天津與舍曼會談，之後國務委員兼外

長王毅將會見舍曼。外界認為，這次中美高層會面能成事，反映中美雙方都尋求穩定雙邊關係，

而這次會晤或有助為美國總統拜登、中國國家主席習近平會面鋪路，讓外界對１０月二十國集團

（Ｇ２０）峰會期間會面有所期待。

美股連續第二個交易日反彈，道指再次逼近歷史高位，香江魚缸連跌三日後反彈。恆指高開

２３９點，發力收復１０日線（現處２７６３２點），午後維持升幅，於２７７００水平爭持，

Ｕ盤明顯嘜高，最終收報２７７２３，升４９９點或上升１﹒８３％，主板成交少近一成三至

１３７１﹒５３億元，為６月２８日黑色暴雨警告延遲開市以來最低。

藍籌股ＡＴＭ普遍反彈，美團（０３６９０）彈３﹒６％，阿里（０９９８８）、騰訊

（００７００）分別彈２﹒２％及１﹒１％，略嫌彈力不足。



＊Ａ場兩連升，成交近一年最多＊



河南省應急管理廳最新公布，１６日以來的強降雨造成全省３００﹒４萬人受災，因災死亡

３３人，失蹤８人，直接經濟損失１２﹒２億元人民幣。野村證券發表報告稱，考慮到鄭州是全

國交通樞紐，河南省是糧食、原材料和蘋果手機等製成品的主要產地，預計此次強降雨和洪水短

期內對商業活動和通脹有實質性影響。

滬深股市今早高開後全日窄幅向上，滬綜指收升０﹒３４％，報３５７４﹒３點，錄兩連升

，深成指收升０﹒３３％。值得留意的是成交繼續熾熱，兩市全日成交按日增７﹒６％至１３０

１０億元人民幣，為去年８月３日以來的近一年最多。



＊恆大債務險過關，ＦＦ美上市恆大汽車急彈＊



中國恆大（０３３３３）債務危機險些爆發，早前遭廣發銀行申請凍結１﹒３億元人民幣的

財產，引發市場恐慌，公司聲明指該筆銀行貸款在明年３月才到期，將就對方濫用訴訟前保全的

行為作出起訴。數日過後事件告一段落，恆大發布聲明指，針對近期訴前財產保全民事裁定事宜

，公司與廣發銀行經過充分溝通已經妥善解決，雙方今後將不斷鞏固和深化業務合作關係，繼續

加強合作，實現互利共贏、共同發展。

恆大再過一關，今日急升７﹒９％報７﹒８１元；旗下恆大汽車（００７０８）股價急漲

２０﹒３％，原因是欠下巨債並毅然赴美造車的賈躍亭，其掌控的法拉第未來（ＦＦ）美國時間

２２日在納斯達克掛牌上市，而恆大汽車持有ＦＦ的 ２０％股份。

不過恆大流動性隱憂是板上釘釘的事實，在香港，已經有六家銀行不接受恆大樓盤的樓花按

揭申請。恆大要繼續撲水，繼旗下礦泉水品牌恆大冰泉外，外電引述知情人士透露，中國恆大正

研究讓其旅遊業務上市的可能。



＊中電信回Ａ在即，股價創兩年高＊



中國電信（００７２８）今年３月公告表示將回歸Ａ股，至今終有了新進展。中證監宣布，

今日將審核中國電信的Ａ股上市申請。根據招股書，中國電信擬公開發行Ａ股數量不超過

１２０﹒９３億股，擬募集資金５４４億元人民幣，有望成為今年以來全球最大ＩＰＯ。所募資

金將用於５Ｇ產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目及科技創新研發項目。

根據招股書，中國電信發盈喜，預計今年上半年，歸母淨利潤約為１７５﹒７６億元人民幣

至１７８﹒５５億元人民幣，同比增長２６％至２８％；扣非後歸母淨利潤約為１６０﹒６６億

元人民幣至１６３﹒５５億元人民幣，同比增長１１％至１３％。

近期好事多多，中電信全日漲２﹒２％，報３﹒１９元，創近兩年新高。其他電訊股亦添喜

，中移動（００９４１）升２﹒９％，中聯通（００７６２）走高２﹒６％，兩股同樣連升２日

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

