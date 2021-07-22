《投資心得－潘鐵珊》港交所首季交易費同比上升８８％表現理想

《投資心得》香港交易所（００３８８）截至今年３月３１日止的首季業績，收入較去年同

期上升３５﹒４％至５４﹒９億元；股東應佔溢利則同比升６９﹒８％至３８﹒４億元，表現理

想。港交所以「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」為三大戰略發展引擎，包括香港作為

資金進出中國內地的主要市場，透過增加對中國和亞洲市場的國際影響力，以及反過來提升作為

亞洲市場對於國際市場的重要性，均為港交所的發展戰略核心，繼續於香港及倫敦在不同資產類

別推動產品創新。



＊推出電子發行系統，優化債券通＊



滬深港通北向及南向交易量龐大，平均每日成交金額分別創１２６８億元人民幣及６０８億

港元的季度新高，港交所的首季交易費同比上升８８％至６億元。集團亦優化滬深港通，計劃於

２０２２年第一季推出Ｓｙｎａｐｓｅ，將北向交易的交易後工作流程精簡及自動化，以及推出

電子債券發行系統以優化債券通等。而在英國的ＬＭＥ（倫敦金屬交易所），雖因收費交易金屬

合約平均每日成交量減少２１％，令交易費減少１７％，但每張合約的平均收費上升已抵銷了部

分跌幅。為了提升ＬＭＥ在金屬業界的領導地位，港交所優化ＬＭＥ的倉庫網絡，正着手自行營

運處理ＬＭＥ金屬倉單存管的系統。



＊考慮５１０元買入，上望５６０元＊



此外，隨著中國加強對國內公司尋求海外上市的監督，可預期這些公司會有更大機會選擇來

港上市，成為進一步推動港交所表現的催化劑。可考慮於５１０元買入，上望５６０元，跌穿４

６５元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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