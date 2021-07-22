《財金樂道－陳樂怡》港股短線受壓，投資暫宜觀望

《財金樂道》環球疫情再次升溫，加上通脹風險，引發投資者避險情緒，環球股市轉弱。美

匯指數逼近９３水平，美國十年期國債收益率一度失守１﹒２厘。港股短線料會跟隨外圍受壓，

若確認失守２５０天線，或會進一步下試月內低位（２６８６１點），投資者暫宜觀望局勢。

７月仍有較多重要事件需要留意，為市場增添不明朗因素。投資者宜關注月底的美國聯儲局

議息會議。另外，中國月底將召開中央政治局會議，關注中央對經濟的評估、信用風險、監管政

策方向。與此同時，多間美國科技巨企將於月底公布業績。



＊聯儲政策存較大變數＊



美國６月通脹繼續加快，６月消費物價指數整體按月升０﹒９％，按年則升５﹒４％。扣除

食品和能源價格的核心消費物價指數按年升４﹒５％。其中，大部分的漲價壓力主要來自受疫情

影響而停產的行業。然而，住房物價指數持續攀升，按年增加２﹒６％。美國６月生產物價指數

按月上升１％，按年上升７﹒３％，也高於預期。

聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會表示，最近的通脹遠高於當局目標。未來幾個月通脹可能會

保持高位，但仍重申目前的價格壓力是暫時性。儘管鮑威爾指出聯儲局將繼續評估通脹風險，但

貨幣政策將在一段很長時間內保持寬鬆，講話顯示聯儲局態度依然鴿派。

然而，聯儲局褐皮書指出，多數受訪者未來幾個月的輸入性成本和商品售價會進一步上漲。

美國密歇根大學７月消費者信心指數遠遜預期，反映高通脹已打擊消費信心。美國總統拜登近期

公開講話，已明確指示鮑威爾，採取必要的措施去應對通脹及支持經濟復甦。因此，預計聯儲局

的政策亦存在較大的變數。



＊確診上升，美股反覆＊



美股第二季度業績期展開，其中，受惠於資本市場強勁和併購活動急增，摩通和高盛季度營

收和利潤均超過分析師預期。不過，投資者關注交易收入下降，以及成本上漲壓力，摩根大通和

高盛公布業績後，股價下跌。事實上，過去一周，多家企業公布的中期盈利遠優於預期，但績後

股價普遍溫和下跌；反映不少投資者待季度業績公布後，趁機獲利。再加上，美國新冠肺炎確診

個案上升，預計美股短線表現反覆。

歐洲央行近日提出，將容忍通脹一段時間內高於２％，明顯為延長寬鬆貨幣政策鋪路。另一

方面，中國突然降準，顯示貨幣政策正常化步伐放緩。而聯儲局對收緊貨幣政策的步伐亦十分緩

慢，預期環球流動性仍充裕，利率仍處於低位。再加上美國最新的通脹數據進一步升溫，將為金

價帶來支持。不過，短期美匯或長債利率可能回升，預期金價暫仍反覆，建議待調整收集。



＊中國短期重點穩經濟＊



中國第２季ＧＤＰ增長７﹒９％，略低於預期；但６月零售，固定資產投資以及工業產量增

長，全都優於預期。然而，隨著對中小企延遲還款的措施年底到期，內房銷售預期將明顯放緩，

以及出口高基數等因素下，預期下半年經濟增長仍不明朗。

中國突然全面降準０﹒５個百分點，為市場帶來１萬億元人民幣流動性。釋放的資金，部分

將用於應付７月中下旬稅期高峰，以及大部分到期的中期借貸便利。人行指剩餘資金將用於支持

中小微企業、勞動密集型行業。總理李克強近日主持經濟座談會，提出要做好跨周期調節，應對

可能發生的周期性風險，並要確保完成全年主要目標任務。因此，預計中國貨幣政策正常化步伐

暫將放緩，穩經濟將是短期政策重點。



＊消費券發放利港零售＊



後市未明，投資者宜留意低估值、高股息率的板塊。中資電訊股當中，中國電信

（００７２８）公布，預計中期核心利潤為１６０﹒６６－１６３﹒５５億元，按年增長１１－

１３％。公司並表示，Ａ股上市後３年內派息比率升至逾７０％。而且隨著５Ｇ加快滲透，全年

ＡＲＰＵ料可維持向上。而工業互聯網業務有望成為未來增長引擎，值得跟進。另外，本港樓價

維持堅挺，經濟前景改善。加上消費券最快８月發放，利好商場零售。龍頭發展商股息率偏高，

首選新鴻基地產（０００１６）。

由於環球疫情似乎進一步擴散，資金回流醫療相關板塊。其中，ＣＲＯ領先企業陸續發盈喜

，強勁盈利增長利好股價表現。加上市場已消化ＣＸＯ企業的政策消息，內地推動及規範創新藥

發展路線不變，行業維持高速增長。近期恆生生物科技指數維持在高位。建議投資者關注龍頭藥

明系藥明生物（０２２６９）及藥明康德（０２３５９）。

《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



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