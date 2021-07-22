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22/07/2021 08:53

【國務會議】深化跨境貿易便利化改革，優化外資行等准入門檻要求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強２１日主持召開國務院
常務會議，確定進一步深化跨境貿易便利化改革、優化口岸營商環境的措施。會議確定，要圍繞
增強金融服務實體經濟能力，深化金融改革開放，用好兩個市場、兩種資源，使中國始終是吸引
外資的熱土。
　　一是持續抓好金融業對外開放承諾落實，主動對標開放程度較高的國際標準，推動形成以負
面清單為基礎的更高水平金融開放。
　　二是優化外資銀行、保險等金融機構准入門檻要求，完善金融機構母子公司跨境往來規則。
優化外資參與境內金融市場的渠道和方式。推進完善與實體經濟密切相關的直接投資項目管理要
求。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　　三是完善宏觀審慎政策框架，構建系統性金融風險監測、評估和預警機制，保持金融市場平
穩運行。
　
＊擴大出口貨物「抵港直裝」和進口貨物「船邊直提」試點＊
　
　　會議指，近年來，通過推進跨境貿易便利化改革、優化營商環境，全國進口、出口整體通關
時間分別比２０１７年壓縮６０％、８０％以上。會議確定，針對下半年國際形勢和環境變化，
要在做好口岸疫情防控的同時，統籌推進通關便利化，保持外貿進出口穩定增長。
　　一是進一步提高通關效率。擴大出口貨物「抵港直裝」和進口貨物「船邊直提」試點。提升
出口退稅便利度，今年底前將辦理退稅平均時間壓縮至７個工作日以內。支持海外倉建設，完善
跨境電商出口退貨政策。做好與《區域全面經濟夥伴關係協定》中貿易便利化措施的銜接。
　　二是進一步降低進出口環節費用。落實口岸收費清單公示制度，清單之外不得收費。降低沿
海港口引航費標準。
　　三是進一步加強口岸綜合服務。提升航空口岸分撥時效。對水運轉鐵路運輸貨物，探索實行
「車船直取」模式。提高國際物流供給能力。

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