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22/07/2021 08:50

今年《財富》中國５００強企業出爐，京東及阿里巴巴排名上升

　　《經濟通通訊社２２日專訊》《財富》雜誌發布２０２１中國５００強企業排行榜，榜單前
三的格局未變，依次是中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中石油（００８５７）（
滬：６０１８５７）和中國建築（滬：６０１６６８）。
　　中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）位列第四，仍是非國有企業第一位。兩家民
營新經濟上市企業：京東（０９６１８）和阿里巴巴（０９９８８）的排名均有提升，分別升至
第１１位及１４位，較去年上升２位及４位。
　　此外，今年共有３１家新上榜和重新上榜公司，其中國內最大房屋中介貝殼首次上榜，以
７０４﹒８億元（人民幣．下同）的總收入排名第１６４位。農夫山泉（０９６３３）亦首次上
榜，以約２２８﹒８億元的營收排４２１位。
　　在盈利能力方面，最賺錢的１０家上榜公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴
巴、中國移動（００９４１）和騰訊（００７００）。
　　總體來說，今年上榜的中國５００強企業總營業收入達到５３萬億元，較去年增長５％，佔
中國２０２０年的ＧＤＰ超過一半；淨利潤達４﹒３萬億元，增約２％。不過，和上一年的榜單
相比，今年上榜公司營收和淨利潤漲幅均大幅下降。（ｌｃ）

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