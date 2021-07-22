  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2021 09:05

《思前想後－郭思治》港股跌穿２５０天線，利淡因素多反覆試底

　　《思前想後》大市已正式踏進７月份之下旬，而直到目前一刻止計，本月大市之形態仍暫屬
先高而後低，恆指由２日之高位２８８５９點跌至９日之低位２６８６１點，即在短短６個交易
日內，大市已急跌１９９８點，且亦進一步跌穿２５０天線（約２７１６９點），由於跌勢過促
，故在技術超賣下出現後抽，而大市亦伺機反彈至１６日之高位２８２１８點，其時恆指更伺機
重越１０天線（約２７６４１點），但由於買盤不繼，加上美股開始急步回調，故在避險情緒升
溫下，沽壓亦漸見增加，而大市亦再度受壓而回，至２０日低位２７１２１點止計，恆指不但再
跌穿１０天線（約２７６４１點），且更進一步跌穿２５０天線（約２７１６９點），至此，整
個大市已再重陷反覆欲試底之弱態中，而所指的底，暫該為本月９日之低位２６８６１點。
　
＊英泰疫情急速反彈，恆大遭銀行申凍結財產＊
　　
　　目前環繞大市之利淡因素確不少，如英國及泰國的疫情急速反彈，事件當直接打擊旅遊及消
費業，影響所及，傳統經濟之復甦期當需延後，另外，中國恆大（０３３３３）遭銀行申請財產
凍結，市場擔心會引發債務危機及信貸違約，故一股避險情緒卒逐漸升溫，最後引發新一輪之沽
售潮，由於上述兩個利淡事件不可能在短期內獲解決，故買盤之態度定必趨向較保守，其時只要
沽盤再稍作主動，大市當會進一步受壓而下，縱然期間偶見反彈，惟技術上亦只屬有波幅而冇升
幅，有反彈而冇大升之後抽市而已。　
　　拉闊一點看，今年大市暫是由２月１８日之高位３１１８３點跌至７月９日之低位
２６８６１點，即今年大市之形態暫屬先高而後低，而波幅則為４３２２點，首先，以年度計，
目前之波幅該不能滿足年內之所需，故在本年餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，即
是說，恆指如不能上破３１１８３點的話，剩下之可能性該會續往下尋年內之新低，故目前實不
宜過急作任何部署，嚴格而言，一日恆指仍反覆於２５０天線附近，即表示大市之表現仍續偏淡

　
＊新材料發展空間大，環球新材低位買盤勁＊
　　
　　環球新材（０６６１６）全力發展新型功能珠光顏料，產品的增長主要在逐漸取代傳統有機
顏料及金屬顏料，並成為代替品。可以說的是，集團不是傳統製造業，不是一般化工股，是消費
類新材料，未來發展空間極大，尤其是工業塗料、塑料紡織品及皮革、化妝品及汽車塗料等。其
中後者之發展空間最大，以現價預測業績約伸值市盈率僅１５至２０倍計，估值實不算貴。環球
新材首日上市之表現亮麗，股價一度升上４﹒２５元，相對招股價為３﹒２５元計，表現絕對理
想，而所有認購之投資者亦該有理想回報，惟踏進本周，受大市急回所累，股價亦回落至
３﹒２０元，但在買盤吸納下，股價很快便回升，最後更高收在３﹒７５元，由於基本條件優越
，相信該可候低吸納作中線部署。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/07/2021
【恒大風波】傳匯豐等銀行停批樓花按揭申請　恒大指買家可延期成交60天
中國故事21/07/2021
《神州經脈》河南暴雨成災　三孩政策支持措施出台　A股表現火熱
財經熱話21/07/2021
【車股開車】長汽業績超預期　車股強勢仍可冀　贛鋒破頂好有機！
財經熱話21/07/2021
三孩政策落實多項措施出台 生育概念股再落鑊
財經熱話21/07/2021
《古臣雙周記－古臣》受惠國策加自身改革，「生發發」有運行
FOCUS21/07/2021
【FOCUS】養娃成本謀5年大降　民生業「薄利化」勢在必行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金