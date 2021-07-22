《思前想後－郭思治》港股跌穿２５０天線，利淡因素多反覆試底

《思前想後》大市已正式踏進７月份之下旬，而直到目前一刻止計，本月大市之形態仍暫屬

先高而後低，恆指由２日之高位２８８５９點跌至９日之低位２６８６１點，即在短短６個交易

日內，大市已急跌１９９８點，且亦進一步跌穿２５０天線（約２７１６９點），由於跌勢過促

，故在技術超賣下出現後抽，而大市亦伺機反彈至１６日之高位２８２１８點，其時恆指更伺機

重越１０天線（約２７６４１點），但由於買盤不繼，加上美股開始急步回調，故在避險情緒升

溫下，沽壓亦漸見增加，而大市亦再度受壓而回，至２０日低位２７１２１點止計，恆指不但再

跌穿１０天線（約２７６４１點），且更進一步跌穿２５０天線（約２７１６９點），至此，整

個大市已再重陷反覆欲試底之弱態中，而所指的底，暫該為本月９日之低位２６８６１點。



＊英泰疫情急速反彈，恆大遭銀行申凍結財產＊



目前環繞大市之利淡因素確不少，如英國及泰國的疫情急速反彈，事件當直接打擊旅遊及消

費業，影響所及，傳統經濟之復甦期當需延後，另外，中國恆大（０３３３３）遭銀行申請財產

凍結，市場擔心會引發債務危機及信貸違約，故一股避險情緒卒逐漸升溫，最後引發新一輪之沽

售潮，由於上述兩個利淡事件不可能在短期內獲解決，故買盤之態度定必趨向較保守，其時只要

沽盤再稍作主動，大市當會進一步受壓而下，縱然期間偶見反彈，惟技術上亦只屬有波幅而冇升

幅，有反彈而冇大升之後抽市而已。

拉闊一點看，今年大市暫是由２月１８日之高位３１１８３點跌至７月９日之低位

２６８６１點，即今年大市之形態暫屬先高而後低，而波幅則為４３２２點，首先，以年度計，

目前之波幅該不能滿足年內之所需，故在本年餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，即

是說，恆指如不能上破３１１８３點的話，剩下之可能性該會續往下尋年內之新低，故目前實不

宜過急作任何部署，嚴格而言，一日恆指仍反覆於２５０天線附近，即表示大市之表現仍續偏淡

。



＊新材料發展空間大，環球新材低位買盤勁＊



環球新材（０６６１６）全力發展新型功能珠光顏料，產品的增長主要在逐漸取代傳統有機

顏料及金屬顏料，並成為代替品。可以說的是，集團不是傳統製造業，不是一般化工股，是消費

類新材料，未來發展空間極大，尤其是工業塗料、塑料紡織品及皮革、化妝品及汽車塗料等。其

中後者之發展空間最大，以現價預測業績約伸值市盈率僅１５至２０倍計，估值實不算貴。環球

新材首日上市之表現亮麗，股價一度升上４﹒２５元，相對招股價為３﹒２５元計，表現絕對理

想，而所有認購之投資者亦該有理想回報，惟踏進本周，受大市急回所累，股價亦回落至

３﹒２０元，但在買盤吸納下，股價很快便回升，最後更高收在３﹒７５元，由於基本條件優越

，相信該可候低吸納作中線部署。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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