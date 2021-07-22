【河南暴雨】國開行向鄭州地鐵、鞏義國資等應急貸款１８﹒６億元

《經濟通通訊社２２日專訊》國家開發銀行河南省分行啟動應急貸款授信評審，已向鄭州地
鐵集團、新鄉投資集團、鞏義國資公司等提供應急貸款１８﹒６億元（人民幣．下同），專項用
於河南省防洪排澇加固搶險救災設施建設和損毀基礎設施應急維護。
首批已發放２﹒８億元，剩餘資金將於７月２２日內到位。同時，目前正值助學貸款受理高
峰期，國家開發銀行已做好應急準備，延長辦理時限。（ｃｔ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|開市Good Morning22/07/2021
林家亨：微盟反彈目標至少看11－12元
|財經熱話21/07/2021
【恒大風波】匯豐等銀行拒恒大樓花按揭申請 恒大指買家可延期成交60天
|中國故事21/07/2021
《神州經脈》河南暴雨成災 三孩政策支持措施出台 A股表現火熱
|財經熱話21/07/2021
【車股開車】長汽業績超預期 車股強勢仍可冀 贛鋒破頂好有機！
|財經熱話21/07/2021
三孩政策落實多項措施出台 生育概念股再落鑊
|財經熱話21/07/2021
《古臣雙周記－古臣》受惠國策加自身改革，「生發發」有運行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰