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22/07/2021 10:40

【河南暴雨】國開行向鄭州地鐵、鞏義國資等應急貸款１８﹒６億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家開發銀行河南省分行啟動應急貸款授信評審，已向鄭州地
鐵集團、新鄉投資集團、鞏義國資公司等提供應急貸款１８﹒６億元（人民幣．下同），專項用
於河南省防洪排澇加固搶險救災設施建設和損毀基礎設施應急維護。
　　首批已發放２﹒８億元，剩餘資金將於７月２２日內到位。同時，目前正值助學貸款受理高
峰期，國家開發銀行已做好應急準備，延長辦理時限。（ｃｔ）

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