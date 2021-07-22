【河南暴雨】國開行向鄭州地鐵、鞏義國資等應急貸款１８﹒６億元

《經濟通通訊社２２日專訊》國家開發銀行河南省分行啟動應急貸款授信評審，已向鄭州地

鐵集團、新鄉投資集團、鞏義國資公司等提供應急貸款１８﹒６億元（人民幣．下同），專項用

於河南省防洪排澇加固搶險救災設施建設和損毀基礎設施應急維護。

首批已發放２﹒８億元，剩餘資金將於７月２２日內到位。同時，目前正值助學貸款受理高

峰期，國家開發銀行已做好應急準備，延長辦理時限。（ｃｔ）

