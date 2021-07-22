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22/07/2021 08:53

【新冠肺炎】全國昨新增確診５０宗，江蘇增１１宗本土雲南１宗

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家衛健委公布，昨日（２１日）全國報告新增確診５０宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中１２宗本土病例，江蘇１１宗本土，雲南１宗；其餘３８宗為輸入個
案。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似病例；新增治癒出院１４宗。此外，新增無症狀感染１
８宗，其中１１宗為輸入個案，７宗為本土病例。
　　據雲南當局通報，新增的１宗本地確診在瑞麗市全員核酸檢測中發現，另有２１例境外輸入
確診病例。截至７月２１日２４時，雲南省現有２８７宗確診病例，本土佔８２宗；無症狀感染
者３０人，其中２宗為本地個案。
　　截至７月２１日２４時，全國累計確診病例最新數字為９２４１４宗。累計死亡人數維持　
４６３６人；現有確診病例６３８宗，１宗疑似病例；累計治癒出院病例８７１４０宗。目前尚
在醫學觀察４５６名無症狀感染者，其中１４人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７１２５宗，累計治癒出院病例６５８０宗。現有確診病例５４５宗
　，現有１宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７５０４宗。其中，香港１１９７０宗（１１６８８人
出院，２１２人死）；澳門５５宗（５３人出院）；台灣１５４７８宗（１２３８２人出院，
７７８死）。（ｃａ）

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