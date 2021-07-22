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即市新聞

22/07/2021 11:00

《輪證高清－孫明哲》引伸波幅也可交易？如何尋找波幅數據？

　　《輪證高清》我們在近期的文章多次提到波幅風險，波幅變化會影響到窩輪價格的走勢，因
此投資者要特別留意波幅的走勢。有讀者問到波幅如何影響到輪價，在選擇產品時要注意些甚麼
？引伸波幅又是甚麼？
　　投資者常常聽到的波幅數據有分為歷史波幅及引伸波幅兩種。歷史波幅是客觀數據，利用統
計公式從過去股價中計算出來，一般會以３０天或６０天歷史數據計算，因此所有人都會計算到
一致的結果，而引伸波幅則是市場對正股後市波幅的預期，是對未來的期望。其實引伸波幅與正
股價一樣都有市場可以交易。正股所在的現貨市場，由市場供求決定股價高低；波幅則在期權市
場交易，其高低同樣受市場供求影響。發行商參考期權市場交易得出的引伸波幅水平為窩輪計價
，因此常提及引伸波幅可受市場情緒氣氛影響，可升亦可跌。
　　引伸波幅一般會反映股價近期的波動性以及市場對後市波幅的預期，波幅越高，正股價格越
波動，窩輪（不論是認購還是認沽）變為價內的機會越高，輪價便會隨之上升，反之亦然。以騰
訊（００７００）為例，騰訊股價於５、６月期間窄幅上落，市場預期後市平穩，相關的引伸波
幅也回落至低位。踏入７月份，股價受壓急跌，波幅隨之抽升。這種波幅變化會直接影響輪價表
現。大部分投資者買賣窩輪都是希望追蹤正股走勢而非波幅，會希望輪價受波幅影響越輕微逾好
，因此宜揀選引伸波幅敏感度低的產品，同時也可以留意高盛網站中個股引伸波幅專頁，掌握引
伸波幅的走勢，調整對窩輪表現的預期，是在這個連波幅都大幅上落的市況中較合適的做法。
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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