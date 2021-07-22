【債務風險】安信信託與中行和解擬以資抵債，邀多家上海國企入局

《經濟通通訊社２２日專訊》自２０１９年業績變臉、危機暴露後，安信信託

（滬：６００８１６）的重組或將迎來實質進展。該公司日前對外披露重組方案，擬「以資抵債

」，包括與中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）上海市分行達成債務和解；同時，擬

向上海砥安公司非公開發行股票。這一動作完成後，上海砥安將成為安信信託的控股股東，公司

控制權將發生變動。

具體來看，安信信託擬與中行上海市分行達成債務和解。公司將所持有部分資產的全部權利

轉移給中國銀行上海市分行，用於抵償公司對其到期未償還債務，構成重大資產出售。去年１０

月，安信曾發布債務逾期公告，稱前期因業務開展需要向中行申請借款，截至當時，借款本金中

９﹒７８億元（人民幣．下同） 已處於逾期狀態。而作為增信措施，公司取得上述借款時，將

所持的部分金融企業股權質押給中國銀行。

上海砥安公司擬由上海電氣集團、上海國盛集團、上海國際集團、上海機場集團和中國信託

業保障基金等機構聯合發起設立。也就是說，民企安信信託將迎來四家國資企業及信保基金的聯

手支持。

安信信託曾是市場上民營信託的「明星」，也是迄今為止唯一Ａ股上市的民營信託公司，拐

點始於２０１９年。時年５月，公司突發業績爆雷，稱巨虧數十億元，此後其發行的信託產品也

開始出現大面積逾期。年報顯示，２０２０年度安信信託實現營業總收入２﹒９８億元，實現歸

母淨虧損６７﹒３８億元。截至去年末，公司總資產１９９﹒３２億元，較年初減少８﹒６２億

元，資產負債率９１﹒９７％。（ｗｌ）

