【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。連續第１６個交易日等額開展百億元逆回購，且是第
１６４日進行逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ｃａ）
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