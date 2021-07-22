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22/07/2021 17:00

【中概焦點】法拉第未來首日上市，盤前漲幅一度擴至５０％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在國內欠下巨債，並毅然赴美造車的賈躍亭，其掌控的法拉第
未來（ＦＦ）今日在納斯達克掛牌上市，股票代碼為「ＦＦＩＥ」。該股目前進入首個盤前交易
時段，漲幅一度擴大至５０％，現飆３７％，暫報１８﹒８２美元。
　　今年１月２８日，ＦＦ和Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　
ＡｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣｏｒｐ聯合宣布，雙方已就業務合併達成最終協議，計劃於２０２１
年二季度完成交易並在納斯達克交易所掛牌上市。ＰＳＡＣ成立於２０２０年７月，是一家特殊
目的收購公司（ＳＰＡＣ）。
　　這次交易將為ＦＦ提供１０億美元的資金，以支持旗艦車型ＦＦ９１的量產和交付，並將在
交易完成後的１２個月內為ＦＦ９１的量產提供全部資金。合併後公司估值約為３４億美元。
　　法拉第未來旗下首款車型??ＦＦ９１量產版已經正式開啟預定。據悉，用戶需要支付一筆
優先預訂金來提前體驗新車，但預訂金全額可退。賈躍亭在回應「ＦＦ上市」時最新表示，ＦＦ
９１將在未來一年開始交付。
　　此外，恆大汽車（００７０８）持有ＦＦ的２０％股份。針對ＦＦ通過ＳＰＡＣ方式赴美上
市，恆大汽車方面回應稱，該公司是ＦＦ的財務投資者，對其它情況不予置評。（ｗｌ）

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