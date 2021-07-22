【中概焦點】法拉第未來首日上市，盤前漲幅一度擴至５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》在國內欠下巨債，並毅然赴美造車的賈躍亭，其掌控的法拉第

未來（ＦＦ）今日在納斯達克掛牌上市，股票代碼為「ＦＦＩＥ」。該股目前進入首個盤前交易

時段，漲幅一度擴大至５０％，現飆３７％，暫報１８﹒８２美元。

今年１月２８日，ＦＦ和Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

ＡｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣｏｒｐ聯合宣布，雙方已就業務合併達成最終協議，計劃於２０２１

年二季度完成交易並在納斯達克交易所掛牌上市。ＰＳＡＣ成立於２０２０年７月，是一家特殊

目的收購公司（ＳＰＡＣ）。

這次交易將為ＦＦ提供１０億美元的資金，以支持旗艦車型ＦＦ９１的量產和交付，並將在

交易完成後的１２個月內為ＦＦ９１的量產提供全部資金。合併後公司估值約為３４億美元。

法拉第未來旗下首款車型??ＦＦ９１量產版已經正式開啟預定。據悉，用戶需要支付一筆

優先預訂金來提前體驗新車，但預訂金全額可退。賈躍亭在回應「ＦＦ上市」時最新表示，ＦＦ

９１將在未來一年開始交付。

此外，恆大汽車（００７０８）持有ＦＦ的２０％股份。針對ＦＦ通過ＳＰＡＣ方式赴美上

市，恆大汽車方面回應稱，該公司是ＦＦ的財務投資者，對其它情況不予置評。（ｗｌ）

