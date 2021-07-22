【ＦＯＣＵＳ】恒大系勁彈難言脫險，慎防幣圈商票共振風暴

【ＦＯＣＵＳ】福兮？禍兮？旗下兩個港樓新盤突遭多間大行暫停樓花按揭後，恆大系股票

周四（２２日）早市卻上演絕地大反彈－－三連跌的恆大（０３３３３）、八連跌的恆大汽車（

００７０８）一度分別抽升１１％、３１％。不過，多個蛛絲馬跡顯示陷入債務漩渦的恆大遠未

虎口脫險。

更值留意的是，隨著全球第三大加密貨幣幣Ｔｅｔｈｅｒ預期「數月內」公布審計詳情，以

及中國監管部門據報希望開發商按月披露商業票據發行細節，加密貨幣和內房商票盤根錯節的關

係恐隨時爆大鑊。



＊馳援河南「蛛絲馬跡」或證資金壓力＊



繼塗料公司三棵樹（滬：６０３７３７）上月底破「恆大欠款半億」的窗戶紙，短短兩天獲

兌付完畢後，類似的劇本再重演。數日前就凍結１﹒３億元（人民幣．下同）資產關係劍拔弩張

的恆大和廣發銀行，今早同稱事件「已妥善解決」，帶動恆大系股票全線造好。

過去三日股價跌逾四分一的恆大是否已喘定，見仁見智，但內地網民從恆大最新馳援河南水

災２０００萬元，遠不及騰訊、字節跳動、拼多多各捐１億，乃至阿里的１﹒５億，此一「蛛絲

馬跡」推論，公司的資金壓力不菲。

事實上，債價跌跌不休已令多隻恆大美元債到期殖利率高居１５％以上，其中一隻周六

（２４日）兌付的殖利率更高逾４５％。面對本息高企，逾１７個月未有發行任何美元債、上半

年合約銷售額按年僅增２％的恆大，下半年或須推出更激進的促銷策略以回籠資金，惟面對政策

趨緊和按揭利率上行，可謂挑戰重重。



＊Ｔｅｔｈｅｒ拒回應是否持內房商票＊



更值留意的是，坊間近日關於恆大是否跟全球第三大加密貨幣Ｔｅｔｈｅｒ有著千絲萬縷關

係的猜測逐漸升溫。何解？此需從商業票據說起。

由於不計入付息債務，商業票據被視作開發商規避「三條紅線」的寵兒，僅去年的發行量就

達３﹒６萬億元，而恆大截至去年底的商票總額即逾兩千億。那麼商票跟加密貨幣又有何關係？

事緣目前市值逾６４０億美元之巨的全球第三大加密貨幣Ｔｅｔｈｅｒ，一直以跟美元資產

掛鈎的所謂「穩定幣」自居，標榜每１元代幣都有１美元儲備資產支持。由於被視作美元的等值

兌換券，Ｔｅｔｈｅｒ亦是比特幣交易的重要流動性來源甚至抵押。不過，愈來愈多證據顯示，

所謂的「儲備資產」，Ｔｅｔｈｅｒ所持得美元現金佔比不到３％，大部分實際是商業票據。

公司首席技術官Ｐａｏｌｏ Ａｒｄｏｉｎｏ及總法律顧問Ｈｏｅｇｎｅｒ周三（２１日）

接受媒體訪問時，一再拒絕回應儲備資產是否包括中國開發商發行的商票，更添市場狐疑。甚至

有戲言稱，一旦內房商票兌付有何風吹草動，連鎖反應將波及Ｔｅｔｈｅｒ，進而到比特幣，接

著是特斯拉股價，最後是標指。



＊數月內公布審計詳情，小心突發贖回＊



年初至今已發行逾３５０億個代幣的Ｔｅｔｈｅｒ，其「儲備資產」到底價值幾何？面對重

重壓力，公司最新透露，預期「數月內」公布財務審計詳情，所持現金、債券、商業票據、加密

資產等佔比有望揭開神秘面紗。

無獨有偶，近日就有消息指，中國監管機構希望內房商在月度報告中披露公司的商票發行細

節，以提高透明度。倘若此舉成真，將是繼去年底人行要求十餘家大型房企每月披露來自銀行、

債市和表外項目等渠道的債務狀況後，再次加大金融風險監管力度。

惠譽月初就警告，倘若Ｔｅｔｈｅｒ突然發生大規模贖回，可能會破壞短期信貸市場穩定。

內房商票、加密貨幣未來會否掀起一場共振風暴？風險似遠還近。

