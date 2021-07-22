【河南暴雨】中央氣象台強調河南強降雨過程對秋糧生產影響不大

《經濟通通訊社２２日專訊》據中央氣象台，根據河南省農田實景監測信息顯示，目前大部

站點秋收作物長勢良好，部分站點出現田間積水，出現倒伏，主要以植株傾斜為主。由於鄭州、

焦作和新鄉等地夏玉米剛剛進入拔節期，植株高度仍較低，此次強降雨過程造成玉米倒伏程度較

輕。

另外，由於受災地區秋糧作物種植面積僅佔河南全省總播種面積的１２％左右，因此，對河

南秋糧生產影響總體不大；但部分地塊可能出現土壤脫肥，對秋收作物後期生長不利。（ｃａ）

