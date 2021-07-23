《陸言堂－陳永陸》Ａ股向上突破可期，港股將明顯改善

《陸言堂》恆指回吐周四（２２日）全部升幅，再於２５０天線上徘徊，慶幸成交仍然偏少

。其實同日外圍股市造好，大市氣氛僅因Ａ股走勢及個別行業加強監管而被拖累，相信劣況很快

便會過去。過去數月中國的經濟數據表現開始疲軟，去年因封城造就的低基數時期經已結束，增

長趨勢因而未如早前強勁。有見及此，人行意外地全面降準５０個基點，合共釋放一萬億元，除

用作對沖未來數月到期的ＭＬＦ，亦幫助延長經濟復甦。



今次與以往放鬆貨幣政策的最大分別在於，往日釋放資金總有好一部分流入地產市場，每逢

銀根放鬆便是樓價起飛之時。但現時情況是，上至中央機構，下至住建局等地方部委都強調必須

嚴控各城樓價，由發展商的槓桿比率、銀行的地產貸款集中度，到居民買樓限額和手續，監控措

施一應俱全，同時更放風抑制樓價不力的地方官員要被問責，所以今回是很有機會可以全方位堵

塞資金入市的渠道。



雖然企業可以姓黨，不過資本仍會逐利，放水資金總要找出路。目前樓市入口被堵截，債券

又因要維持去槓桿的主調而不會有牛市情況，同時國際圍堵減慢技術突破以及消費疲弱等因素會

令實業投資的速度及吸引力較以往下跌，最後就會有好一部分資金順其自然地流向股市，而且最

高層自數年前開始便傾向發展股權融資遠多於債務融資，所以有關情況很可能會在嚴打場外配資

的環境下被持續默許。因此，近日Ａ股交投轉趨強勁，近一個月有十多日成交過萬億元，融資餘

額續創新高，深成指、科創５０、創業板指數等包含新興產業的指數走勢都相當不錯，目前已於

現水平整固近兩個月，相信未來向上突破可期，屆時港股情況將有明顯改善。

《獨立股評人 陳永陸》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

