【新冠疫苗】孔繁毅：年輕人接種復必泰後疑患心肌炎在預期之內

《經濟通通訊社２２日專訊》早前本港出現３宗青少年接種疫苗後懷疑患心肌炎的個案。新

冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅認為，家長或青年人不用太擔心，因為打針後

出現心肌炎的機會率都屬罕見，而即使出現徵狀只屬輕微，康復比率亦高。



＊若心臟酵素不高，便適宜打第二針＊



孔繁毅在電台節目表示，根據以色列及美國的數據，３０歲以下人士接種疫苗，尤其是１６

歲以下人士會較多機會出現心肌炎，相信主要是由於年輕人免疫反應較強，但暫時未解釋到為何

男性個案較多。不過，他表示，因接種疫苗出現心肌炎的病徵輕微，相反如果因為感染新型肺炎

，則有可能引發嚴重心肌炎。

他提醒青年人接種復必泰疫苗後，首一個星期多休息，減少做劇烈運動。而心肌炎主要症狀

是心口翳悶，或者會輕微發燒，建議出現狀症的人即時求醫，入院治療及評估，例如進行心臟超

聲波或磁力共振，了解心臟機能有否受損；如果心臟酵素不高，心臟無受影響，就適宜打第二針

。



＊建議延遲關閉接種中心＊



對於社區疫苗接種中心會在９月底關閉，孔繁毅認為，現時本港長者接種率偏低，如有更多

時間打針相信可提升接種率。他建議如接種中心人流少，在成本考慮上可先關閉，而其他人流較

多，或者較近市中心的接種中心，就可繼續營運。（ｓｌ）

