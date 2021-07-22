【國安立法】傳香港言語治療師總工會５成員被捕，涉發布煽動刊物

《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，警務處國家安全處今日在全港多區拘捕２男３女，年

齡介乎２５至２８歲，指他們涉嫌串謀發布煽動刊物。被捕人士正被扣查，而行動繼續，警方不

排除再有人被捕。據悉，５人均為香港言語治療師總工會骨幹成員。

被捕人士涉嫌於去年年中至今串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾特別是

年幼孩童對港府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。國安處已凍結涉案工會約１６

萬元資產。（ｃｌ）（ｚｚ）

