【企業盈警】維太創科（０６１３３）料中期續蝕，虧損減６７％

《經濟通通訊社２２日專訊》維太創科（０６１３３）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損較去年同期減６７％。

該集團指，綜合虧損大幅減少主因並無產生有關銷售人工智能及其他設備之虧損約６３００

萬元人民幣，由於去年上半年，全球疫情、貿易環境轉差以及中美貿易戰惡化，導致大部分市場

參與者修改其業務計劃，以避免於當時市況下採取立場。

該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

