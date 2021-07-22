【企業盈喜】成都高速（０１７８５）料中期盈利增最多４倍

《經濟通通訊社２２日專訊》成都高速（０１７８５）公布，預期截至６月３０日止中期純

利介乎約３億至３﹒３億元人民幣，按年升３﹒５至４倍。

該集團指，純利增長主因去年上半年受新冠疫情及內地交通部頒布全國收費公路於去年２月

１７日零時至去年５月６日零時期間免收通行費的政策影響，其去年上半年通行費收入大幅下滑

，隨著新冠疫情的逐步受控及恢復正常收費，今年上半年通行費收入較去年同期大幅上漲。

該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

