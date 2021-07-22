【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒１億人幣，買藥明沽騰訊

《經濟通通訊社２２日專訊》恆指高開７９點，報２７３３９點。最多升１１２點報

２７３７１點，最多跌２８８點報２６９７１點。恆指收報２７２２４點，跌３４點或

０﹒１３％。

按額度計算，北水全日淨流入１２﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物

（０２２６９）、中國移動（００９４１）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是騰

訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１５６８﹒５７億元增加１２﹒４％。其中港股通成交４１１﹒８億元，佔總成交

２６﹒３％。



＊藥明遭配售仍升逾４％＊



藍籌股藥明生物遭主要股東配售８０００萬股，每股作價１２９元下與上日收市價（１３８

元）折讓約６﹒５％。藥明股價跌４﹒４９％報１３１﹒８元，但北水淨買入１２﹒２億元。中

國移動升１﹒２４％報４８﹒８元，北水淨買入２﹒９億元。長城汽車升１６﹒１５％報

３１﹒６５元，北水淨買入１﹒９億元。近期北水持續減持騰訊控股，今天騰訊再跌０﹒８３％

報５３８元，北水淨賣出２９﹒５億元。美團跌１﹒８２％報２７０﹒２元，北水淨賣出

１１﹒９億元。小米集團跌２﹒７２％報２６﹒８５元，北水淨賣出５﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

藥明生物 （０２２６９） １２﹒１６

中國移動 （００９４１） ２﹒８７

長城汽車 （０２３３３） １﹒８９

贛鋒鋰業 （０１７７２） １﹒３３

東岳集團 （００１８９） １﹒０９



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２９﹒５２

美團 （０３６９０） －１１﹒９０

小米集團 （０１８１０） －５﹒０７

金斯瑞生物科技 （０１５４８） －２﹒９５

安踏體育 （０２０２０） －２﹒７１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

