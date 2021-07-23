《華爾街內望》美股連續３日升勢，科技、餐飲業股受業績帶動

《經濟通通訊社２３日專訊》美股連續３日升勢收高，科技股及個別餐飲業股受業績帶動。

美國上周初請失業救濟人數意外上升至４１﹒９萬多於預期６﹒９萬，對經濟前景的擔憂導

致國債收益率再次下降，美國１０年期國債息受刺激曾跌至１﹒１７％創５個月低點，現則在１

﹒２８水平，拖累銀行股表現。

大型科技股及餐飲股受業績帶動造好，黑石公佈二季度盈利和收入高於預期的收市升４﹒１

或４﹒３４元，收報１１０﹒１３元，Ｔｗｉｔｔｅｒ公佈二季度營收創七年最快同比增長超乎

預期，收市升０﹒０４％或０﹒０３元，收報６９﹒５７元，英特爾盤後公佈二季度總收入和盈

利高於預期，股價先升後跌，英特爾收市跌０﹒４８％或０﹒２７元收市報５５﹒９６元。

飲食業股份方面，星巴克及Ｄｏｍｉｎｏ’ｓ Ｐｉｚｚａ公佈二季度盈利和收入都高於預

期，星巴克收市升２﹒８２％或３﹒３６元，收報１２２﹒６３元，Ｄｏｍｉｎｏ’ｓ Ｐｉｚ

ｚａ收市升１４﹒５５％或６９﹒４５元，收報５３８﹒８２元。

歐洲央行週三修訂前瞻指引，以實現「超級的寬鬆進行到底」的通脹目標，並維持三大關鍵

利率不變及１﹒８５萬億歐元的緊急抗疫購債計劃（ＰＥＰＰ）規模不變，重申ＰＥＰＰ將至少

持續到２０２２年３月底，並維持每月２００億歐元額度的資產購買計劃規模﹒歐洲股市大致向

上。

