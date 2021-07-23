《運籌帷幄－梁業豪》恒指期指上企２７７１９之上可看好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和中性。本周三（２１日）恆指期貨曾一度急跌至２６９１５，然後反

彈。然而，與上晚美股的升勢相比，已令港股好友感到非常失望。當晚美股繼續揚升，昨天

（２２日）港股終於發力反彈，恆指期貨得以衝上２７７６７。根據波浪理論，自本月１６日高

位２８２１６起跌幅的０﹒６１８倍反彈水平為２７７１９，昨天已經到達，可惜價位未能報收

於其上。

因此，今天（２３日）好友的任務，為攻抵於２７７１９之上企穩，令下周價位有機會挑戰

２８２１６關口阻力。到時，除非市場內的主動買盤增加，港股的走勢將轉為反覆橫行。此外，

大家現應密切留意日線圖上各主要技術分析指標的變化，以判斷短期跌浪是否真的已經完結。７

月份港股表現非常反覆，走勢偏淡，投資者不易獲利。如今市況又有再升的跡象，惟投資者須保

持審慎的應市心態。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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