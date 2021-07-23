《缸邊隨筆－石鏡泉》瑣事六則

《缸邊隨筆》瑣事，可以是全不重要的小事，但亦可以是不起眼的大件事的開端。



＊（１）美十年債息回彈＊



不少人常講，股跌，資金便流入債市避險，筆者昨文指出，這是個謬論，因為將自股市流出

資金，投入少於１﹒２厘息的十年長債是找死，不是避險。筆者昨文預期，在十日之內，美十年

債息將回企１﹒２厘上，事實上，不用等十日，在２１號晚，美十年債息已上企１﹒２８厘。債

息與債價成反比走向，息升，債價便跌，此即周一為「避險」而買入少於１﹒２厘息的「找死者

」，於兩日後，已經要蝕價（因息升了），長期持有又得唔得？得，十年都只得少於１﹒２厘息

時，你話得就得啦！錢，是你的。所以以後不要再講這種找死的行徑為「避險」。



＊（２）英國上議院（Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｌｏｒｄｓ）再ＱＥ，危！＊



英國上議院成立小組去研究ＱＥ是否過頭了，詳細不講了，起碼這是第一次有「官」去查

ＱＥ了，真以為ＱＥ無後果？



＊（３）美股無大戶低吸？＊



高盛謂今周一的大跌中，無機構大戶低吸，反彈是因為沽空者冚倉而已，後市如何冚完倉應

回跌，看這兩天美股表現如何。



＊（４）中美再接觸＊



自今年３月，中國於阿拉斯加叫板美國後，外媒一直傳美方數度欲晤中方，但中方均不予見

。７月２５至２６日，美國副國務卿Ｓｈｅｒｍａｎ終可見到中方了，地點傳不在北京，而是天

津，這明顯是低格調了，美國務院謂，Ｓｈｅｒｍａｎ會見王毅，但中方消息謂是會見謝鋒。



如真是見謝鋒就真係玩死，因為謝鋒是外交部副部長是不假，但他是主理香港和新疆事務，

印象中，謝鋒是被美國要制裁的中方官員之一（因為他主管香港和新疆事務囉），如

Ｓｈｅｒｍａｎ真是見謝鋒，即又是中國另次叫板美國了，你見不見你制裁的人吖。



如果Ｓｈｅｒｍａｎ真見謝鋒，只反映一事，美方有事要急叩中方門，是甚麼事要讓美方降

格？是跪地餵豬乸，睇錢份上？（筆者不是要暗示任何人，只是找不到有甚麼文字，去闡釋此中

的微妙關係而已！）



如果Ｓｈｅｒｍａｎ見王毅，地點又是在北京，則筆者以上所寫、所估是錯了，但大家怎看

以下這英國《金融時報》的報道？



ＦＴ ｒｅｐｏｒｔｅｄ ｌａｓｔ ｗｅｅｋ ｔｈａｔ Ｃｈｉｎａ ｈａｄ ｄｅｎ

ｉｅｄ ｔｈｅ ｒｅｑｕｅｓｔ ｆｏｒ ＵＳ Ｄｅｐｕｔｙ Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ ｏｆ

Ｓｔａｔｅ Ｓｈｅｒｍａｎ ｔｏ ｍｅｅｔ ｗｉｔｈ ｈｅｒ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｃｏ

ｕｎｔｅｒｐａｒｔ ｄｕｒｉｎｇ ａ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ｖｉｓｉｔ ｔｏ ｔｈｅ ｃ

ｏｕｎｔｒｙ ｔｈｉｓ ｗｅｅｋ﹒



大國又一次博弈，在２０２１年７月２５至２６日，如果奧運臨尾取消，記得要轉台睇這個

呀！



＊（５）移動的通訊＊



河南水患斷通訊，內地出動翼龍無人機應急恢復通信。



【中國移動】米河鎮的鄉親們，因暴雨致通信中斷，應急管理部緊急調派翼龍無人機抵達你

鎮上空，可暫時恢復中國移動公網通信。受翼龍無人機滯空時間限制，公網恢復時間只有五小時

，請盡快報告情況、聯繫家人。祝平安！





＊（６）河南的華夏人性泰坦尼號＊





７月２０日被困在地鐵裏的河南人：



每個人都在喊著讓暈倒的人先走。



每個人都上去扶一把把每個暈倒的人都先救出去。



所有的男生說女生先走。



所有成人讓老人孩子先行。



面對逐漸窒息的絕望裏，大家互幫互助，互相鼓勵，不急不慌，依次撤離。



在鄭州高鐵站，整個高鐵站候車大廳都在漏雨，列車停運，部分乘客被困在其中。



一行少年團為了安定人心，演奏起《我和我的祖國》。



這真是現實版泰坦尼克號啊，鄭州地鐵那一幕和電影裏如出一轍。



但是每一個鄭州人都團結著渡過難關。



這時候任何讚嘆的語言都略顯蒼白。



河南人的勇敢善良，溫暖著所有人。



遭遇特大暴雨後，鄭州許多酒店不約而同都降價了。



災害之後，或許這裏就是需要者的臨時棲身地吧。



現在所有地方都免費。只要有條件的空地都開放了：超市，健身房，圖書館等等。



提供免費熱水方便麵的，便利店也沒有漲價。



一個包子舖老闆，把包子放在外面，「包子不賣，誰餓了就拿。」



今天的河南人民，竟然能完全不依仗市場，不依賴人與人之間的博弈，齊心協力走到一起，

完全靠道德和團結，造成一件大事。



這些逐利、博弈、利己，突然之間消失了。



這幾乎是不太可能發生的、違反商業規矩的一件事兒，偏偏就被河南人民造成了。



洪水無情，中原大愛！！



河南人的勇敢，是這場突如其來的水災中最亮的燈塔。



在鄭州我看到這一幕幕：



看到了人民在死亡恐懼中依舊相互扶持，相互謙讓，



看到了冒著生命危險去救陌生人的勇士，



看到了在東站滯留樂隊的樂觀演奏，



看到了鄭州老闆寧願虧本也要幫助受困同胞，不禁淚流滿面。



世界上沒有哪個國家人民，能比中國人更團結更共情。



一個民族的堅韌度，不看英雄，要看無名之輩。



何謂家國？



即是我們。



何謂愛者，



看我中原。



何謂勇者，



看我華夏。





《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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