港股挫４４９點報２７２７４點，科指插逾３％新東方在綫領跌

《經濟通通訊社２３日專訊》美國首領失業救濟人數回升，隔晚美股反覆造好。《彭博》引

述知情人士報道中國監管機構正在權衡一系列對滴滴出行可能的懲罰措施，包括高於１８２億人

幣的罰款、和勒令其由美國退市，港股高開１７點報２７７４０點後調頭，跌幅主要由中資科技

股牽頭，河南水災仍未止偈，車股和內險板塊走勢繼續分化。中金罕有唱淡教育股，新東方在綫

（０１７９７）跌近２５％領跌科指，科指現插逾３％。

恆指報２７２７４，跌４４９點或跌１﹒６２％，主板成交１１０１﹒４３億元。國指報９

８２７，跌１７９點或跌１﹒７９％。科指報７２５２，跌２３７點或跌３﹒１７％。

新東方在綫跌２４﹒７９％，報６﹒１９元。

重磅股方面，友邦（０１２９９）跌１﹒２５％，報９４﹒８元；騰訊（００７００）跌２

﹒３％，報５３１﹒５元；匯控（００００５）跌１﹒０４％，報４２﹒８５元；美團（０３６

９０）跌２﹒５７％，報２７２﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒７４％，報２０３﹒８

元。

Ａ股兩市收挫，上證綜合指數報３５５０，跌２４點或跌０﹒６８％，成交６０４１﹒９５

億元人民幣。深證成份指數報１５０２８，跌２３３點或跌１﹒５３％，成交７７４４﹒９４億

元人民幣。



表列科指十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方在綫（０１７９７） ６﹒１９元 跌２４﹒７９％

快手 （０１０２４） １３１﹒１０元 跌９﹒６５％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ８１８﹒００元 跌９﹒３６％

微盟 （０２０１３） １０﹒７２元 跌７﹒１１％

平安好醫生（０１８３３） ７１﹒６５元 跌６﹒２２％



金軟 （０３８８８） ３７﹒６０元 跌５﹒０５％

萬國數據 （０９６９８） ６９﹒３５元 跌４﹒０１％

小米 （０１８１０） ２６﹒１０元 跌３﹒８７％

比亞迪電子（００２８５） ４１﹒２０元 跌３﹒８５％

瑞聲 （０２０１８） ４７﹒７５元 跌３﹒５４％

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（ｎｓ）

