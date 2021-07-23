《青工俠說－廖錦興》青藤新氣象

《青工俠說》一個社會若具有高可塑性和發展潛力，這跟當地年輕人的學習態度和視野有密

切關係。香港是一個社會多元化的城市，這１１１０平方公里的土地盛載著７５０萬人的故事和

足印。在這年頭，有人因個人理由在機場含淚擁抱至親，離開出生地並落戶他鄉希望尋求新發展

，同時亦有不少人從其他國家趕回來香港這個家，他們對未來發展充滿憧憬也祈求尋找新突破，

這就是我們的香港，充滿著轉變和機遇。這個社會不同年齡層的年輕人所關注的議題都有所不同

，而我有幸接觸到這些年輕人，他們有初中少年學生，也有剛踏進社會的青年人，我發現他們都

是懷著既忐忑又期待的心情去面對升學、就業甚至創業。



其中一個接觸渠道是令人鼓舞的青年領袖訓練計劃 ─「東區青藤」（Ｔｈｅ

Ｅ－Ｌｅａｇｕｅ）。這計劃由東區民政事務處籌劃，旨在於東區建立強大且緊密的青年網絡，

讓學員發揮影響力和領導才能，把區內其他年輕人聯繫起來，亦讓他們挑戰和認識自己，結識新

朋友和學習新知識。東區青藤計劃的精神是「助人自助、磨練自己、回饋社會」。學員挑選準則

為經學校推薦表現優秀出眾的中三至中五學生，並透過嚴格甄選才能成為正式學員，自２０１４

╱２０１５年起第一屆東區青藤至今年２０２１╱２０２２年度第七屆，已有接近１８０位東區

優秀學生成為青藤的一分子。



上周日出席新一屆東區青藤計劃的啟動典禮暨研討會，見證來自港島東區１７間中學共２４

位充滿活力和朝氣的學員正式展開一系列領袖訓練課程，由於是第七屆所以大家都稱呼為「七藤

」，一眾「七藤」穿著整齊校服出席，而歷屆的畢業學員「一至六藤」也在場協助和參與。在啟

動禮後，隨即進行首個學習研討會，由有逾４０年綜合傳播及市場推廣方面經驗的紀文鳳女士和

香港著名足球運動員、前香港足球代表隊隊長陳偉豪先生擔任專題講座嘉賓。而我亦在分享環節

中與「六藤」和「七藤」進行交流，交流中感覺這些年輕人具有創造力和可塑性，學員特別對創

科發展、職場環境和創業經驗有興趣，個別學員更有意在中學畢業後嘗試創業，可見香港學生有

抱負和志氣。正如東區民政事務專員陳尚文太平紳士在啟動禮致詞時說：「青藤與青瓜有很大分

別，藤是有連接的具有承傳意義。」因此青藤學員亦將以「助人自助、磨練自己、回饋社會」的

精神薪火相傳，祝福新一屆東區青藤學員，透過計劃種種活動和知識，增廣見聞成為未來香港青

年領袖。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》



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