《專家之言－麥嘉嘉》美經濟樂觀料後年加息，關注全球不均衡復甦

《專家之言》美股踏入業績高峰期，根據Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的數據預料，標普５００指數

成分股在今年第二季的利潤按年增長６５％，是２００９年第四季以來最好。美國１０年期國債

收益率走勢仍是後市最大的關注點。鑑於美股估值處於高位，市場已經較為充分地反映了對經濟

的樂觀預期，且美聯儲釋放出可能於２０２３年底之前加息兩次的鷹派訊號，我們對美股維持審

慎。

如果說２０２１年上半年的主題是疫情後的經濟復甦，那麽下半年更應該關注的是疫情反覆

下的不均衡復甦和流動性的邊際收縮。

在全球疫苗接種進展不均衡的情況下，所呈現的復甦也可能是不均衡的格局。發達市場服務

業復甦雖有波折但前景愈加明朗，而新興國家的疫苗接種普遍滯後於發達市場，經濟復甦也將滯

後。因此，全球權益市場可能將呈現發達強於新興的格局。



＊中國ＧＤＰ增長符預期，選股留意成長及數字經濟主題＊



中國國家統計局公布，第二季ＧＤＰ增７﹒９％，略低於市場預期的８％；兩年平均增長５

﹒３％，兩年平均增速比第一季度加快０﹒３個百分點。上半年ＧＤＰ則增長１２﹒７％，符合

市場預期。

投資主線：１）下半年成長板塊相對業績表現可能佔優；２）核心資產存在消化估值的壓力

；３）戰略看好成長小盤股，「數字經濟」有望成為新經濟投資的關鍵主題線索。中國政策以調

整經濟結構為主，難有進一步寬鬆政策出台，投資者風險偏好可能受到抑制，下半年以「衰退期

投資」或「類滯脹投資」為主。

關注Ａ股和港股中成長標的投資機會，同時配置高股息資產保障基本收益。個別板塊方面，

成長主題關注新能源汽車、醫藥生物、半導體、國防軍工等景氣度好的板塊；「數字經濟」主題

的關注點為物聯網、智能汽車、雲計算、ＡＩ等數據產業鏈。《申萬宏源投資顧問服務部主管

麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）



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