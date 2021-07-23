【企業盈喜】遠大住工料六個月虧轉盈賺最少３５００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》遠大住工（０２１６３）發盈喜，預期截至６月３０日止六個

月期間按年扭虧為盈，將錄得盈利介乎約３５００萬元至５５００萬元人民幣，去年同期錄得虧

損約２１７５﹒７萬元。

集團指，虧轉盈主要由於期間ＰＣ構件業務及ＰＣ構件設備銷售收入較去年同期相比均取得

增長；及集團從２０１８年度起對部分聯營公司的管理模式進行調整，錄得有關估值收益較上年

同期上漲。

集團表示將於８月３１日或之前刊發的中期業績公告。（ｐｌ）

