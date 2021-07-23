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23/07/2021 12:24

【企業盈喜】遠大住工料六個月虧轉盈賺最少３５００萬人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》遠大住工（０２１６３）發盈喜，預期截至６月３０日止六個
月期間按年扭虧為盈，將錄得盈利介乎約３５００萬元至５５００萬元人民幣，去年同期錄得虧
損約２１７５﹒７萬元。
　　集團指，虧轉盈主要由於期間ＰＣ構件業務及ＰＣ構件設備銷售收入較去年同期相比均取得
增長；及集團從２０１８年度起對部分聯營公司的管理模式進行調整，錄得有關估值收益較上年
同期上漲。
　　集團表示將於８月３１日或之前刊發的中期業績公告。（ｐｌ）

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