中建材（０３３２３）：聯交所批准約６﹒８９億股Ｈ股上市及買賣

《經濟通通訊社２３日專訊》中建材（０３３２３）公布，聯交所已於上日（２２日）批准

約６﹒８９億股Ｈ股上市及買賣。

轉換及上市將涉及持有約６﹒８９億股非上市股份的合共七名參與股東，這些股東將於轉換

及上市後持有該公司全部已發行Ｈ股的大約１５﹒１３％。

該等轉換Ｈ股將於２０２１年８月１０日上午九時正起開始在聯交所上市。（ｋｓ）

