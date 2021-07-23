中建材（０３３２３）：聯交所批准約６﹒８９億股Ｈ股上市及買賣

《經濟通通訊社２３日專訊》中建材（０３３２３）公布，聯交所已於上日（２２日）批准
約６﹒８９億股Ｈ股上市及買賣。
轉換及上市將涉及持有約６﹒８９億股非上市股份的合共七名參與股東，這些股東將於轉換
及上市後持有該公司全部已發行Ｈ股的大約１５﹒１３％。
該等轉換Ｈ股將於２０２１年８月１０日上午九時正起開始在聯交所上市。（ｋｓ）
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