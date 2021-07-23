【螞蟻將復活？】阿里吼位等佢升，小米鐵底已形成！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２３日報道》阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團據報有望重

啟上市，理論上應該為市場注入新氣息。不過，科技股半日沽壓顯著，３０隻科指成份股中，僅

３隻上揚，恐怕受累於有傳滴滴出行或會被重罰，甚至被要求退市的影響。專家提醒，部分龍頭

科技股短期受壓不宜沾手，與此同時，阿里巴巴（０９９８８）及小米

（０１８１０）則可吼位部署！



＊螞蟻重生，市場唔吼？＊



螞蟻自從去年１１月３日上市觸礁後，阿里巴巴股價自２９９﹒８元一沉不起，這個「心結

」終於有望解除！螞蟻集團獨立非執行董事、春華資本董事長胡祖六大派定心丸，預計螞蟻重啟

上市不需等太久，認為螞蟻仍是內地金融科技領導者，而且是盈利能力最高的公司，「技術仍在

、創新仍在、對技術驅動的金融服務的需求仍在」，對螞蟻前景充滿信心，並已準備好上市。

不過，同時間，滴滴風波未了斷，最新有傳內地當局將重罰滴滴出行，除史無前例的罰款外

，更可能被要求退市。

科技股氣氛再度轉差，而從股價表現上看，市場亦似乎不太看重螞蟻上市對阿里巴巴帶來的

正面影響，半日反覆偏軟。資金流向表現亦不理想，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，資金轉方向

，半日錄超過６５０８萬元資金淨主動賣出，佔成交金額近８％而過去五個交易日平均則有約２

億元淨主動買入。



＊大行料季績疲弱，惟專家建議儲貨＊



自從螞蟻上市被阻後，阿里股價與主席馬雲一樣低調「潛水」；４月更被處以破紀錄的１８

２億元人民幣罰款，業績因而錄得上市以來首個季度虧損。阿里又表明，計劃將２０２２財年所

有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家。雖然或能釋除市場對其監管陰霾的憂慮，但阿里

盈利能力仍引起關注。

事實上，中信里昂最新亦唱淡阿里，預期阿里截至６月底的季績將較弱，主要因為期內投資

損失較高；但估計公司雲服務有較好的地理覆蓋及技術，看好阿里雲收入將錄增加。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊對阿里的看法則正面，認為股價雖然短線仍會波動，但中

長線有望上升。

他今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，

集團一直遭監管機構要求整改，料螞蟻重啟上市的門檻大大增加，但看好螞蟻業務有市場需求，

將來成功上市後仍能受市場追捧。阿里巴巴現價適合儲貨，惟大市未穩，小注入市較上算。



＊潘鐵珊：小米已築底，科技股首選！＊



就科技股板塊而言，潘鐵珊仍首選小米（０１８１０），更看好它是換馬對象。小米上星期

末受惠於今年第二季手機銷量超越蘋果，成為全球第二大智能手機製造商消息，股價一度彈上２

８﹒６５元，隨後乏力上升，最近三個交易日則於２０天線徘徊。

潘鐵珊認為，小米有基本面配合，展望疫情退卻後，料歐洲、印度市場刺激銷量，有信心中

線股價能挑戰今年２月高位３２﹒３元。他強調，小米目前已見鐵底，短線料於１００天線（約

２６﹒３８２元）至前高位２８﹒６５元上落。

小米成交量與阿里同樣日漸縮減，今日亦未獲資金青睞，半日錄超過２﹒３億資金淨主動賣

出，暫連續第五個交易日錄得資金淨主動賣出；非散戶，即成交金額１００萬以上的主動買沽比

率為３６：６４，反映大戶沽家入市態度更為進取。

另外，潘鐵珊提醒，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）不宜沾手，主要因為北水持

續顯著淨賣出兩股，且走勢已轉差。

