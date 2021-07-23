【能源革命】國策扶持料續利好新能源股，可留意龍源電力

《經濟通通訊社記者鄧經書２３日專訊》大市近期非常波動，不過資金依然氾濫，只是資金

避開指數成份股，轉而炒作更有前景及有政策扶持的板塊，建議大家可以留意新能源股。



＊近期新能源行業有何政策？＊



「全國碳排放權交易」機制終於在２０２１年７月１６日正式啟動。政策為實現中國二氧化

碳排放在２０３０年達到「碳達峰」、２０６０年達到「碳中和」的目標。２０２０年１２月召

開的中央經濟工作會議及今年兩會政府工作報告，均將做好碳達峰、碳中和有關工作列為今年的

重點任務。

據統計，納入首批碳市場覆蓋的企業，碳排放量逾４０億噸二氧化碳，意味中國的碳排放權

交易市場一經啟動，即成全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大碳市場。

上海環境能源交易所總經理劉傑日前在接受《中國證券報》採訪時表示，在全國碳市場啟動

後，還需進一步加強頂層設計，細化建設路線圖和時間表，盡快推動《碳排放權交易管理暫行條

例》出台；進一步擴大市場參與行業和交易主體範圍，豐富交易品種和交易方式，引進更多投資

者，適當提升碳市場流動性和活躍度；推動配額市場和自願減排市場統一，發揮自願減排市場和

配額市場協同效應，實現全國碳市場規模化、規範化發展。

另外，國家主席習近平早前亦要求２０３０年非化石能源佔一次能源消費比重達到２５％左

右、風電太陽能發電總裝機容量達到１２億千瓦以上等任務。本年全國風電、光伏發電發電量佔

全社會用電量的比重達到１１％左右，後續逐年提高，到２０２５年達到約１６﹒５％。



＊行業發展潛力有多大？＊



根據中國碳論壇及ＩＣＦ國際諮詢公司共同發布的《２０２０中國碳價調查》研究結果顯示

，２０２５年全國碳排交易體系內碳配額價格預料將穩定上升至每噸７１元人民幣，全國碳排

放權配額市場總規模將達至２８４０億元人民幣。以８個地方試點的交易活躍度中間水平１％保

守估算，未來中國年碳排放配額現貨交易額潛力將超過２１億元人民幣。

根據《風能北京宣言》，提出年均新增裝機５０００萬千瓦以上。２０２５年後，中國風電

年均新增裝機容量應不低於６０００萬千瓦，到２０３０年至少達到８億千瓦，到２０６０年至

少達到３０億千瓦。國家發改委能源研究所預測，到２０５０年，中國非化石能源占消費比重將

提升至７８％，其中風電將占到能源消費的３８﹒５％，成為絕對的能源主力。

再者，內地近期紛紛推出多項政策促進再生能源發展，反映碳減排大勢所趨，風、光新能源

潛力巨大。



＊大行又點睇？＊



摩通發表研究報告，指現時對龍源電力（００９１６）的催化劑為，完成在Ａ股進行後門上

市的程序，以及在資產注入方面的明確性較高，現時龍源為風力及太陽能發電場板塊中的首選，

該行上調龍源電力２０２１至２０２３年度盈利預測１％至１１％，並上調大唐新能源（０１７

９８）２０２１至２０２３年盈利預測２７％，又指大唐新能源現時的正面催化劑，為潛在的企

業行動及吸引部分成長型基金投資。該行將龍源電力目標價上調２５％至１７﹒５元。



＊何以選擇龍源電力？＊





新能源發展屬於中國，甚至全球國策，發展前景毋庸置疑。不過，何以選擇龍源電力作投資

選擇之一？

其一，今年初公司宣佈併購內地平莊能源（深：０００７８０），當中龍源今次建議以換股

方式或現金吸收平莊能源，其中包括因此而發行Ａ股回歸內地上市。上月國資委原則同意公司吸

收合併平莊能源的總體方案，若本次交易順利完成，公司將實現Ａ＋Ｈ兩地上市，打通香港與內

地股權融資管道；Ａ股新能源股估值普遍較Ｈ股高，甚至借此提高估值。

其二，公司業務數據穩定增長。今年首６個月，集團累計完成發電量３３１０﹒６萬兆瓦時

，按年增長２２﹒９６％。其中，風電增長２０﹒３５％，火電增長３２﹒６２％，其他可再生

能源發電量增長１﹒３５倍。

其三，公司龍頭優勢顯著。公司風電小時數高於全國平均值。從２０１８至２０２０年，公

司風電利用小時數分別為２２０９小時、２１８９小時及２２３９小時，均超出行業１００小時

。去年公司風電利用小時數較去年同期提高５０小時，按年增長２﹒２８％，較全國平均１４２

小時為高。

其四，估值合理。根據市場預測，以現價約１３﹒２元計算，其預測市盈率約１４至１５倍

，而預測巿盈率距離中位數約１﹒６個標準差。預測ＰＥＧ比率（兩年）為０﹒６８，反映估值

並不昂貴，綜合而言處於合理區間。



＊甚麼位置買入？＊



以圖表觀之，其於６月開始築起「平台」，即使近期大市走勢差，恆指大插，股價從未打穿

「平台」，反映股價強勢，甚至是「有心人」有意「托價」，惟市況較差，建議分注吸納。第一

注建議於１２﹒９元至１３元買入；第二注建議於１２﹒５至１２﹒６元買入，但連續兩日收穿

１２﹒２元則止蝕，暫且以平均目標價１５元為上望目標。

