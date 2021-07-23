《盤後部署》二百五十天線屬堅實支持位，港股約２７２００有支持

《經濟通通訊社２３日專訊》美國首領失業救濟人數回升，隔晚美股反覆造好。《彭博》引

述知情人士報道中國監管機構正在權衡一系列對滴滴出行可能的懲罰措施，包括高於１８２億人

幣的罰款、和勒令其由美國退市，港股高開１７點報２７７４０點後調頭，跌幅主要由中資科技

股牽頭，河南水災仍未止偈，車股和內險板塊走勢繼續分化。恆指最低見過２７２２２點挫５０

１點，收跌４０１點或１﹒４５％，報２７３２１點，主板成交１３９５﹒７５億元。國指報９

８３９點，跌１６７點或１﹒６７％。科指報７２６８點，跌２２１點或２﹒９６％。

預計減輕作業和校外培訓負擔的中國「雙減」政策後續將成文發布。中金罕有唱淡，以「史

無前例」來形容規範管理的嚴格程度，選擇較為悲觀的監管場景假設作為基準假設，下調新東方

在線（０１７９７）目標價高達７０％，該股領跌科指股，插２８﹒０７％，報５﹒９２元。母

企新東方（０９９０１）瀉４０﹒６１，報３０﹒２元。





＊災後概念股可選汽車和建材板塊＊



河南水災災情嚴重，網上片段可見「浮車」處處。河南銀保監局獲悉，初步統計，截至昨日

１２時，河南財險業共接到相關理賠報案１２﹒４８萬件，其中絕大份屬車險報案，佔１２﹒２

４萬件。想發「死車財」，首選比亞迪股份（０１２１１）和長汽（０２３３３），後者中期純

利增逾兩倍，績後獲多間大行上調目標，前者技術走勢佳。

內房、建材股具備災後重建概念，惟恆大（０３３３３）債務問題未解，中國政府多番強調

房住不炒，國務院副總理韓正稱要全面落實穩地價、穩房價的長效機制，在未來可見的時間內房

企業利益的增長空間未必太大；建材股反倒可一博，小注宜情，需留要恆大事件會否波及到上游

供應鏈。

恆指早前兩度跌穿二百五十天線，仍可收企線上，現時二百五十天線（２７１９８點）是一

個較可靠的支持位，阻力位於二十天線（２７９８２點）。（ｎｓ）

