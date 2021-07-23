【國際經濟】東京奧運選手多３宗確診，相關人士個案達逾百宗

《經濟通通訊社２３日專訊》東京奧運今晚揭幕，東京奧組委公布，再多２２名與奧運相關
的人士確診，其中三人是運動員，對新冠病毒檢測呈陽性，自７月１日起在日本檢測呈陽性奧運
相關的人士確診累計個案增至１１０宗，有１３名是運動員。至今已有２２名世界各地的運動員
因健康風險及防疫限制需要退賽。（ｐｓ）
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