【國際經濟】東京奧運選手多３宗確診，相關人士個案達逾百宗

《經濟通通訊社２３日專訊》東京奧運今晚揭幕，東京奧組委公布，再多２２名與奧運相關

的人士確診，其中三人是運動員，對新冠病毒檢測呈陽性，自７月１日起在日本檢測呈陽性奧運

相關的人士確診累計個案增至１１０宗，有１３名是運動員。至今已有２２名世界各地的運動員

因健康風險及防疫限制需要退賽。（ｐｓ）

