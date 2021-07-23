《台股攻略－黃振宇》板塊輪動，資金轉投傳產股

《台股攻略》美股三大指數上升，台股加權指數今日（２３日）高開，資金轉投傅統產業類

股份，航運及鋼鐵板塊領漲，指數曾升１００點，惟電子權值股乏力，尾市回落，指數最終收

１７５７３點，微升０﹒６點，成交金額為５６４１億元（新台幣．下同）。

電子板塊的台積電偏弱，收５８５元，跌１％；聯發科收９３３元，升１﹒５％；鴻海平收

１１０﹒５元，大立光收３０２０元，跌０﹒８％，險守３０００元關口，而聯電及華邦電則升

超過１％。航運板塊回勇，陽明收１４５﹒５元，升３﹒６％；長榮收１５４元，升７﹒３％；

萬海則平收２４０元，散裝航運板塊亦多隻上升，榮運、台航、亞航、裕民、中櫃及慧洋─ＫＹ

升２％至４％，四維航升超過７％；正德及志信更漲停收市。鋼鐵板塊的中鋼、中鴻、燁興、彰

源、威致、佳大、允強、海光、第一銅、大成鋼及東和鋼鐵等２８隻股份上升，當中燁興更漲停

收市。台灣指揮中心指揮官陳時中於今日下午宣布，７月２７日至８月９日，疫情警戒從３級降

為２級，放寬消息令飯店股份的第一店升１﹒７％，夏都、晶華及六福升２％至３％，華園亦升

４％，百貨股份的大洋─ＫＹ及東森升超過１％，金麗─ＫＹ漲停。建材龍頭的科定與全球頂尖

ＰＰ印刷商ＤＮＰ大日本結盟，透過雙方成熟技術及資源深度合作，推動健康無毒櫥櫃產品發展

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市場聚焦美股７月的「超級財報周」，多間科技巨企陸續公布業績，尤其以下周蘋果公司的

業績公布，預料將成為左右台股電子權值股走勢的重要消息。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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