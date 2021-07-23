《談國論企－黎偉成》中國將向美副卿重申主權主動反制

《談國論企》中國外交部發言人於２０２１年７月２１日答記者問時，證實美國國務院常務

副國務卿舍曼於２５日至２６日到訪中國天津，與中國外交部官員交換意見，消息意味拜登對華

「強硬」政策在一定程度失敗，需要補一補，否則美國民主黨在２０２２年的中期選舉中可能遇

上難以估計的挫折。中國堅持對美國關係的互惠互利、雙向而行的原則和立場，更明言要美方停

止干涉中國內政，且看美方會否調整對華的劣策，否則與美此番之交換意見的要求，也是廢的。



＊中國要美對華政策採取實際可行合作政策＊



我看從兩個方面看中國對美方提出的副外長級最新的「交換意見」，（甲）中方反應相當冷

淡，理由為（Ｉ）此項消息是以「據外交部發言人辦公室微信公號７月２１日消息：７月２１日

晚，有記者向外交部發言人提問：美國國務院剛剛發布消息稱，美常務副國務卿舍曼將於７月

２５日至２６日訪華，請問中方能否證實」披露，形式十分間接，顯示事前未有安排，只為舍曼

與日本外務事務次官森健良、南韓外交部第一次官崔鐘建會談的同日，中方才證實美方向華提出

要求，缺乏談的框架與內容，似乎舍曼臨時受命。

此顯美方缺乏誠意。尤其是布林肯在較早前答記者問時表示短期沒有就兩國會談作出安排，

言猶在耳，便匆匆改變注意，故（ＩＩ）中方只是安排舍曼到天津，與中國副外長謝峰先見見面

，而不是到北京會談；要知道，舍曼是拜登上台後，訪華的暫見最高層美國官員，卻是來得匆匆

、「隨隨便便」之概。

由是（ＩＩＩ）中國只能作出臨時安排，讓主管中美關係的副部長謝鋒見見舍曼，國務委員

兼外長王毅之後才見來訪者。從外交層面分析，中方把與舍曼的「交換意見」，最多視作為工作

式的會議，在編制上屬正部級的副部級官員。有甚麼「工作」可談呢？

既然此番「交換意見」屬匆匆的會面，故中方披露（ＩＶ）「將向美方美表明對發展中美關

係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中

方利益」，所語寥寥，卻言之深重，特別是（ｉ）「要求美方停止干涉中國內政，損害中方利益

」，所指的內政當然是涉疆、涉港問題，主權問題當然是指涉台。美國一眾政客、政棍甚至拜登

政府劣官，還幾乎日日惡意和肆無忌憚在內政主權等問題挑釁中國，要教訓教訓舍曼等美國人！

和（ｉｉ）與舍曼沒有議談之處，當然是「中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維

護自身主權安全發展利益的堅定態度」，而這都是中國對向行之多年的其中重點外交政策，相信

拜登等美國人會不知道，中國要一而再重申，足見美帝之劣質。



＊拜登內外政策效差有礙美中期選舉＊



要指出者，為（乙）美國此番有如斯突然要求，相信會與拜登陸續遇困有關：（一）德國總

理默克爾近日作卸任前的最後一次在任訪美，在白宮向拜登堅持要與中國合作，即不肯隨美圍堵

、攬炒。默克爾即使不再連任，但她在德國以至歐盟的影響力，仍然相當巨大，其堅持，相信德

國及歐盟是不會在短中期改變與華的合作政策及策略，尤其是法國、意大利等歐洲主要國家對華

有矛盾中亦每多合作，故拜登是不易撬中、歐的牆腳，要求中國進行新的「交換意見」，背後有

何詭計？中國留有一手，先讓謝鋒見見舍曼，之後才會是王毅，有節有理。

再看（二）拜登的政績，在美國內部暫無甚突出表現，即使疫苗接種率高，惟這並不等同惡

疫受控，因打了兩針者仍會染疫，而重啟經濟更使惡絕的多個變種病毒肆虐，我很擔心美國以至

英國等地疫情再惡化，加上在包括對華的外交上的成績不好，要在２０２２年爭取美國中期選舉

獲相對較好成績，難矣！

特別是我要重申（三）中國在過去半年受到美國從政經等幾乎全方位的進一步圍堵，甚至在

國際間抹黑、挑起意識形態戰等孤立中國，近期更在涉疆、涉港等問題憑空捏造假和「立法」強

制，和在台灣主權肆意挑釁，充分暴露拜登陰毒地欲「絕炒」（滅絕性攬炒）惡思劣行，比混世

魔王特朗普對華「攬炒」過之而無不及。中國今後應更積極強化國力的建設，團結國際甚至美國

一切可以團結力量，狠狠反擊拜登等帝國霸權主義者，確保中國長期的穩中有進成長，和世界公

平公正公開的發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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