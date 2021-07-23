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23/07/2021 13:12

《異動股》東京奧運今晚開幕，體品股午後跌幅擴大李寧挫逾一成一

　　《經濟通通訊社２３日專訊》東京奧運將於今晚開幕，獲利盤湧現資金淨流出體品板塊，今
日體品股表現弱勢，午後更跌幅擴大。其中李寧（０２３３１）現領跌１１﹒４３％報８０﹒９
５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒０７％。該股成交約２０２１萬股，涉資１
６﹒９７億元。
　　據大行瑞信早前將李寧２０２１至２０２３年度盈利分別上調１１﹒５％、６﹒８％及１０
﹒４％，２０２１至２３年度盈利複合年增長率為３３％，該行將其目標價由８５港元，上調至
１０５港元，維持「優於大市」評級。該行指，根據月度銷售數據，今年６月行業網上銷售按年
下跌３％，本地品牌增長持續超越海外品牌，當中安踏體育（０２０２０）６月網上銷售按年升
３４％，而李寧及特步則升２６％，均較行業為高。
　　其他體品股方面，特步（０１３６８）跌１１﹒１１％，報１１﹒３６元；安踏（０２０２
０）跌６﹒０７％，報１６７﹒１元；中動向（０３８１８）跌４﹒２７％，報１﹒１２元；本
間高爾夫（０６８５８）跌３﹒６７％，報３﹒９４元；裕元（００５５１）跌２﹒２９％，報
１６﹒１８元。
　　現時，恆生指數報２７３８４，跌３３９點或跌１﹒２２％，主板成交７４１﹒９５億元。
國企指數報９８７４，跌１３１點或跌１﹒３２％。恆生科技指數報７３０６，跌１８３點或跌
２﹒４５％。
　　即月期指新報２７３９２，跌３１３點，高水８點。即月國指期貨報９８７４，跌１１７點
，低水１點。即月科指期貨新報７３１０，跌１７４點，平水。
　　上證綜合指數報３５４４，跌３０點或跌０﹒８４％，成交４２１５﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１５００９，跌２５２點或跌１﹒６５％，成交５３１８﹒８８億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　（０２３３１）　　８０﹒９５元　　跌１１﹒４３％
　　特步　（０１３６８）　　１１﹒３６元　　跌１１﹒１１％
　　安踏　（０２０２０）　１６７﹒１０元　　　跌６﹒０７％
　　中動向（０３８１８）　　　１﹒１２元　　　跌４﹒２７％
　　裕元　（００５５１）　　１６﹒１８元　　　跌２﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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