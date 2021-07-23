《異動股》東京奧運今晚開幕，體品股午後跌幅擴大李寧挫逾一成一

《經濟通通訊社２３日專訊》東京奧運將於今晚開幕，獲利盤湧現資金淨流出體品板塊，今

日體品股表現弱勢，午後更跌幅擴大。其中李寧（０２３３１）現領跌１１﹒４３％報８０﹒９

５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒０７％。該股成交約２０２１萬股，涉資１

６﹒９７億元。

據大行瑞信早前將李寧２０２１至２０２３年度盈利分別上調１１﹒５％、６﹒８％及１０

﹒４％，２０２１至２３年度盈利複合年增長率為３３％，該行將其目標價由８５港元，上調至

１０５港元，維持「優於大市」評級。該行指，根據月度銷售數據，今年６月行業網上銷售按年

下跌３％，本地品牌增長持續超越海外品牌，當中安踏體育（０２０２０）６月網上銷售按年升

３４％，而李寧及特步則升２６％，均較行業為高。

其他體品股方面，特步（０１３６８）跌１１﹒１１％，報１１﹒３６元；安踏（０２０２

０）跌６﹒０７％，報１６７﹒１元；中動向（０３８１８）跌４﹒２７％，報１﹒１２元；本

間高爾夫（０６８５８）跌３﹒６７％，報３﹒９４元；裕元（００５５１）跌２﹒２９％，報

１６﹒１８元。

現時，恆生指數報２７３８４，跌３３９點或跌１﹒２２％，主板成交７４１﹒９５億元。

國企指數報９８７４，跌１３１點或跌１﹒３２％。恆生科技指數報７３０６，跌１８３點或跌

２﹒４５％。

即月期指新報２７３９２，跌３１３點，高水８點。即月國指期貨報９８７４，跌１１７點

，低水１點。即月科指期貨新報７３１０，跌１７４點，平水。

上證綜合指數報３５４４，跌３０點或跌０﹒８４％，成交４２１５﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１５００９，跌２５２點或跌１﹒６５％，成交５３１８﹒８８億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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李寧 （０２３３１） ８０﹒９５元 跌１１﹒４３％

特步 （０１３６８） １１﹒３６元 跌１１﹒１１％

安踏 （０２０２０） １６７﹒１０元 跌６﹒０７％

中動向（０３８１８） １﹒１２元 跌４﹒２７％

裕元 （００５５１） １６﹒１８元 跌２﹒２９％

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（ｊｃ）

