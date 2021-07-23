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23/07/2021 14:34

《異動股》新東方在線瀉兩成一創新低，遭中金下調七成目標價

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新東方在線（０１７９７）現價跌２１﹒０２％，報６﹒５元
，盤中低見６﹒２８元創新低，股成交約３００６萬股，涉資２﹒１７億元。
　　中金發表研究報告，中國此次教育培訓行業的規範管理嚴格程度史無前例，預計減輕作業和
校外培訓負擔的「雙減」政策後續將成文發布。該行選擇較為悲觀的監管場景假設作為基準假設
，下調新東方線上目標價七成至１２﹒２元。
　　另外，中金亦下調新東方（０９９０１）的ＡＤＲ五成三目標價至９﹒２美元，而港股新東
方現挫２５﹒６６％，報３７﹒８元創新低。
　　現時，恆生指數報２７４１７點，跌３０６點或跌１﹒１０％，主板成交９７８﹒６５億元
。國企指數報９８８３點，跌１２３點或跌１﹒２３％。恆生科技指數報７３０９點，跌１８０
點或跌２﹒４１％。
　　上證綜合指數報３５４７點，跌２７點或跌０﹒７７％，成交５５９０﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１５０１０點，跌２５１點或跌１﹒６５％，成交７１２４﹒３１億元人民
幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在線（０１７９７）　　　６﹒５０元　　　跌２１﹒０２％
　　新東方　　（０９９０１）　　３７﹒８０元　　　跌２５﹒６６％
　　東方教育　（００６６７）　　　９﹒１１元　　　跌　８﹒４４％
　　中教　　　（００８３９）　　１５﹒４６元　　　跌　３﹒９８％
　　希望教育　（０１７６５）　　　１﹒６９元　　　跌　２﹒３１％
　　宇華教育　（０６１６９）　　　５﹒９１元　　　跌　２﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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