《異動股》新東方在線瀉兩成一創新低，遭中金下調七成目標價

《經濟通通訊社２３日專訊》新東方在線（０１７９７）現價跌２１﹒０２％，報６﹒５元

，盤中低見６﹒２８元創新低，股成交約３００６萬股，涉資２﹒１７億元。

中金發表研究報告，中國此次教育培訓行業的規範管理嚴格程度史無前例，預計減輕作業和

校外培訓負擔的「雙減」政策後續將成文發布。該行選擇較為悲觀的監管場景假設作為基準假設

，下調新東方線上目標價七成至１２﹒２元。

另外，中金亦下調新東方（０９９０１）的ＡＤＲ五成三目標價至９﹒２美元，而港股新東

方現挫２５﹒６６％，報３７﹒８元創新低。

現時，恆生指數報２７４１７點，跌３０６點或跌１﹒１０％，主板成交９７８﹒６５億元

。國企指數報９８８３點，跌１２３點或跌１﹒２３％。恆生科技指數報７３０９點，跌１８０

點或跌２﹒４１％。

上證綜合指數報３５４７點，跌２７點或跌０﹒７７％，成交５５９０﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１５０１０點，跌２５１點或跌１﹒６５％，成交７１２４﹒３１億元人民

幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新東方在線（０１７９７） ６﹒５０元 跌２１﹒０２％

新東方 （０９９０１） ３７﹒８０元 跌２５﹒６６％

東方教育 （００６６７） ９﹒１１元 跌 ８﹒４４％

中教 （００８３９） １５﹒４６元 跌 ３﹒９８％

希望教育 （０１７６５） １﹒６９元 跌 ２﹒３１％

宇華教育 （０６１６９） ５﹒９１元 跌 ２﹒１５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

