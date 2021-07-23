【大國博弈】外匯局：美聯儲政策調整對中國跨境資本流動影響可控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》就美聯儲如果啓動縮減購債計劃或者開始

加息，將對中國跨境資本流動造成的影響，外匯局新聞發言人王春英表示，通常來說，美聯儲縮

表、加息，都會提振美元的利率和匯率，會對國際資本流動尤其是新興經濟體的跨境資本流動帶

來一些影響。近期，隨著美國經濟的復甦和通脹高企，市場上對美聯儲貨幣政策回歸正常化的預

期也在提升。美聯儲貨幣政策的調整的確會對外部經濟體特別是新興經濟跨境資本流動產生比較

多的影響，但對不同的經濟體，影響也會不一樣。因為中國也是比較大的新興市場經濟體，外匯

局把中國的情況和很多新興經濟體從三個方面做了比較：一是實體經濟角度，二是金融市場角度

，三是國際收支平衡狀況角度。從分析看，中國應對外部變化的優勢還是比較明顯的，所以未來

美聯儲政策調整對中國跨境資本流動的影響，應該說還是總體可控的。



＊中國抵御外部衝擊的基礎牢固＊



在實體經濟層面，中國經濟復甦領先優勢比較明顯，疫情防控形勢總體平穩。世界銀行６月

份發布的經濟數據預測，中國今年的經濟增速為８﹒５％，比發達經濟體高３﹒１個百分點，比

新興經濟體高２﹒５個百分點。在Ｇ２０國家中，也是增速最高的一個經濟體。近期疫苗接種的

快速推進，為經濟穩定恢復打下了非常好的基礎。另外，在一些宏觀指標中，也有很多的支撐因

素。像消費物價指數比較穩定。另外，宏觀槓桿率也穩中有降。這些都顯示中國經濟基本面是穩

健的，抵御外部衝擊的基礎是牢固的。

在金融市場層面，人民幣資產性價比比較高，全球資產配置需求高於新興經濟體。目前，中

國股票的市盈率與發達市場以及大多數新興經濟體相比，都是偏低的，所以投資價值還是比較高

的。債券也有比較好的投資回報，比如十年期國債收益率穩定在３％左右，顯著高於實施零利率

甚至負利率國家的債券。同時，國際主權信用相關評價指標，中國的主權信用風險較低，人民幣

幣值也是穩定的。所以，這些都是投資價值的體現。

