【聚焦人幣】外匯局：人幣匯率雙向波動增強，體現市場化程度提升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》外匯局新聞發言人王春英表示，今年以來

，外匯市場運行總體穩健，市場情緒基本平穩，匯率預期合理分化，外匯交易理性有序，外匯市

場秩序保持良好。最突出的特點集中體現在人民幣匯率上，人民幣匯率雙向波動增強，而且在合

理均衡水平上保持了基本穩定。體現了國際市場變化的複雜性和不可預測性，以及中國匯率市場

化程度的提升。

第一，人民幣雙向波動增強。上半年第一個交易日，人民幣匯率兌美元的即期匯率升到了６

﹒４６２０，１－２月趨勢保持相對穩定，３月份貶值１﹒５％，４－５月又升值了

３﹒１％，６月份貶值１﹒６％。到６月底的時候，最後一個交易日收報６﹒４６１２，和年初

６﹒４６２０差８個基點，１００個基點才１分錢，８個基點基本上回到了原來的水平。從上半

年情況來看，雙向波動是非常明顯的。

首先，雙向波動體現了國際市場變化的複雜性和不可預測性。今年，疫情仍在全球蔓延，世

界經濟不平衡復甦，主要發達經濟體不管是通脹還是就業趨勢，均不明朗，加大國際金融市場的

不確定性。國際市場主要形勢反復變化，對各國的貨幣匯率也都產生了影響。所以，人民幣雙向

波動增強，確實體現了國際市場變化的複雜性和不可預測性。

還有，匯率雙向波動體現了中國匯率市場化程度的提升。今年上半年，人民幣對美元匯率的

歷史波動率是３﹒１％，這個波動率已經逐步接近了歐元、英鎊、日圓等發達經濟體貨幣的波動

率，彈性增強。在市場化的調節機制下，雙向波動的人民幣匯率比較及時的、充分的，準確地反

映了國際市場的變化和國內外匯供求的變化。這是今年上半年外匯市場上，人民幣匯率表現的第

一個很突出的特點。

