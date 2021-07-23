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即市新聞

23/07/2021 13:06

《午市前瞻》港股回軟早段跌約三百點，專家料二萬七有較大支持

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恆生指數半日收市報２７４４８，跌２７５點或０﹒９９％，
主板成交６９５﹒３億元。恆生中國企業指數報９９０３，跌１０３點或１﹒０３％。恆生科技
指數報７３２５，跌１６４點或２﹒１９％。

＊聶振邦：料大市下周續整固，體品股宜先獲利＊

　　港股雖於昨日現回彈，惟隔晚美股及今早Ａ場表現弱勢，恆指再度偏軟跌約３００點。華盛
證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近日大市成交較弱，恆指欠上升動力，加上科技股
因負面消息受壓，預料下周大市表現仍續整固。他指要觀望今日收市時恆指表現，如可收於２７
５００點以上，則料下周於２７５００點至二萬八關水平整固；如收市恆指跌穿２７５００點，
則料大市下周於二萬七關至２７５００點區間整固。由於大市成交較弱，暫料短期跌穿二萬七機
會不大。
　　東京奧運將於今晚開幕，惟體品股表現齊走低，其中以特步（０１３６８）、李寧（０２３
３１）以及安踏（０２０２０）跌勢最為強勁，三隻股份近日走勢偏軟，現回調至５０天線水平
。聶振邦料板塊跌勢是由於市場消化好消息，獲利盤湧現所致，而以上三隻股份的估值更是較同
業高出許多，特別是李寧的市盈率已達１００倍以上，致回調幅度相對較大。他認為以上股份短
期會續回調，持貨的投資者可於現水平先行獲利。
　　同時乘聯會則料７月乘用車銷量降約４％，車股今早表現分化，惟市場較關注的比亞迪（０
１２１１）與吉利（００１７５）仍現炒作上揚。聶振邦指相關消息主要圍繞傳統汽車行業，他
對新能源車前景仍有信心，認為車股基本面優良值得吸納，其中推薦吉利，建議可於現價買入，
下周目標價定於２５﹒５元至２６元水平。如連續兩日收市價低於２３﹒５元則要止蝕。（ｊｃ

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