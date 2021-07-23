【加碼調控】上海出台樓市新規，房屋受贈人應符合住房限購政策

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市住建委、市房管局、市自然資源確

權登記局今日出台加強住房贈與管理規定，明確自明日（２４日）起，通過贈與方式轉讓住房的

，在住房限購政策執行中，該住房自轉移登記之日起５年內仍記入贈與人擁有住房套數；受贈人

應符合國家和上海市住房限購政策。

新規要求，上海各區房地產交易中心應加強審核，將贈與住房轉讓納入房屋交易核驗範圍，

對贈與當事人不符合住房限購政策的，不予辦理交易登記手續。

