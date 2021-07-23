《美元走勢－羅明立》美元未能重上９３，歐元先升後回

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒３１ １１０﹒２８ １１０﹒１１

歐元╱美元 １﹒１７８０ １﹒１７７３ １﹒１７６３

英鎊╱美元 １﹒３７８０ １﹒３７５６ １﹒３７５２

美元╱瑞郎 ０﹒９２０６ ０﹒９２０１ ０﹒９１８７

美元╱港元 ７﹒７６９５ ７﹒７７０２ ７﹒７６９５

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《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟金人數上升至４１﹒９萬，高於預期。聯儲局及和

財政部雙管齊下的刺激經濟措施，對勞動市場的復甦的推動作用可能已有所減弱，數據一度令美

元受壓，跌至９２﹒５０，但其他經濟體未有太多利好消息，美匯很快收服失地，全日稍微高收

，但未能重上９３。

歐洲央行周四（２２日）議息後維持利率不變，並承諾會維持在紀錄低位更長時間，同時將

通脹目標由「低於但接近２％」改為２％，意味會容忍通脹超過目標水平。歐洲央行表示，不會

提高借貸成本，以確保經濟復甦動力。行長拉加德稱如果想開始縮緊政策，通脹率不能低於２％

。預期第三季度經濟有望強勁增長，明年一季度恢復到疫情前水平。整體政策立場仍然溫和，

歐元先升後回，接近２０天線後回落。短期仍然在１﹒１７╱１﹒１８５０之間波動為主。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５ １﹒１８５０ １﹒１７００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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