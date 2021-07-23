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即市新聞

23/07/2021 15:52

《美元走勢－羅明立》美元未能重上９３，歐元先升後回

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒３１　　　１１０﹒２８　　　１１０﹒１１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８０　　　１﹒１７７３　　　１﹒１７６３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７８０　　　１﹒３７５６　　　１﹒３７５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２０６　　　０﹒９２０１　　　０﹒９１８７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９５　　　７﹒７７０２　　　７﹒７６９５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟金人數上升至４１﹒９萬，高於預期。聯儲局及和
財政部雙管齊下的刺激經濟措施，對勞動市場的復甦的推動作用可能已有所減弱，數據一度令美
元受壓，跌至９２﹒５０，但其他經濟體未有太多利好消息，美匯很快收服失地，全日稍微高收
，但未能重上９３。
　　歐洲央行周四（２２日）議息後維持利率不變，並承諾會維持在紀錄低位更長時間，同時將
通脹目標由「低於但接近２％」改為２％，意味會容忍通脹超過目標水平。歐洲央行表示，不會
提高借貸成本，以確保經濟復甦動力。行長拉加德稱如果想開始縮緊政策，通脹率不能低於２％
。預期第三季度經濟有望強勁增長，明年一季度恢復到疫情前水平。整體政策立場仍然溫和，
歐元先升後回，接近２０天線後回落。短期仍然在１﹒１７╱１﹒１８５０之間波動為主。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５　　　１﹒１８５０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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