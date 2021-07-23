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23/07/2021 11:24

【選舉改革】選委會界別分組選舉將於９月１９日舉行

　　《經濟通通訊社２３日專訊》選舉委員會界別分組選舉將於９月１９日舉行，選舉管理委員
會今日公布選舉活動指引。選管會表示，由於選民人數減至約８０００人，為善用公共資源及人
手，決定縮短投票時間，由以往上午７時半至晚上１０時半共１５個小時，更改由上午９時至下
午６時共９個小時。
　　投票站亦會首次使用電子選民登記冊發出選票，投票人或團體選民的獲授權代表進入投票站
後，會被指示到其中一張發票櫃枱領取選票。工作人員查看其身分證後，會使用平版電腦掃描其
身分證，以核實其可獲發的選票種類。
　　為確保投票保密，電子選民登冊系統會記錄發給投票人或獲授權代表的選票數目、種類及獲
發選票時間，但不會記錄發給某代表是哪一張選票，票站亦不會有人臉識別裝置。
　　在選舉聚會方面，選管會表示，任何為促使或阻礙某候選人在選舉中當選而舉行的聚會，都
被界定為選舉聚會。在選舉前、選舉間或選舉之後，為上述目的而籌辦選舉聚會而招致的開支，
都屬於選舉開支。
　　如活動或會議屬恆常性質，例如例會或節日慶典，沒有宣傳某候選人的成分，而候選人亦沒
有藉活動或會議，以圖達至促使或阻礙候選人當選的目的，候選人可如常出席。選管會指，候選
人應審慎行事，避免可能引起不必要疑慮。（ｈｙ）

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