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23/07/2021 17:06

《新股上市》傳美菜網考慮由美國轉至香港上市，籌資數億美元　

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，生鮮電商平台美菜網正在考慮
將其首次公開募股（ＩＰＯ）從美國轉移至香港，可能通過上市籌集數億美元。
　　知情人士表示，公司正開始準備在香港上市，事項仍在籌劃中，可能會決定稍後繼續其美國
上市計劃。
　　據《彭博》５月份時報道，美菜網今年較早時以保密形式申請在美國發行股份。（ｂｉ）

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