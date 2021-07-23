【企業盈喜】中國再保險料中期純利按年增長最多６５％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國再保險（０１５０８）公布，預計２０２１年上半年集團

歸屬於母公司股東的淨利潤按年增長約５５％至６５％。

集團上半年業績增長的主要原因為：一是受國際業務結構優化及費率上漲影響，國際業務承

保利潤同比改善；二是優化資產配置結構，把握權益市場波動機會及時實現收益，投資收益按年

增加。（ｂｎ）

