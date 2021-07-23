【企業盈警】九龍建業料中期應佔基礎純利大幅減少最多７５％

《經濟通通訊社２３日專訊》九龍建業（０００３４）公布，預期集團截至今年６月３０日
止六個月之公司股東應佔基礎純利將較去年同期錄得大幅減少介乎６５％至７５％，主要是由於
集團物業發展項目之銷售確認入帳減少所致。
然而，由於基礎純利減少完全被於香港之投資物業公允價值淨收益及於中國大陸之物業發展
權益之公允價值收益所抵銷，預期集團截至今年６月３０日止六個月之公司股東應佔純利將較去
年同期錄得增加不多於１５％。（ｂｎ）
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