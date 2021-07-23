【企業盈喜】安莉芳（１３８８）料中期轉虧為盈賺約３０００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》安莉芳（０１３８８）預期，截至今年６月３０日止六個月，

錄得純利約３０００萬元，去年同期錄得虧損約３９００萬元。

該集團指，轉虧為盈主要由於國內零售市場的需求在中期趨向正常化使收益有所改善；其他

支出減少尤其是使用權資產減值撥備，及集團內部重組而產生的員工離職協議金因中期預期經營

環境及集團銷售趨向正常化，去年同期受新冠疫情影響，集團於專門店的銷售表現疲弱。

該集團預期於今年８月刊發中期業績。（ｈｙ）

