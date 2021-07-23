《小傳日記》體育用品一齊潛水，長線揸得過？

《小傳日記》奧運今晚開幕喇！東京想搞好奧運，不過好似就搞著個「衰運」，接二連三有

運動員確診，仲搞到要退出比賽。東京仲放風話，如果疫情太嚴重，到最後一刻取消都有可能。

運動會危危乎，連帶香港呢邊嘅體育用品都無人睇好，今朝隻安踏（０２０２０）就早段就跌５

％，連埋其他同行齊齊玩跳水。

都無可厚非嘅，奧運硬上馬咁搞，分分鐘隨時又會有一兩宗運動員確診，短期揸體育用品上

落都會大，沽咁啲退場都會安心啲。

就上個禮拜，麥格理同大摩兩間大行就一齊唱好安踏，拉高目標價上到２００蚊樓上。麥格

理就預估，安踏嘅零售銷售年複合增長率會去到２１﹒５％，２０２５年前都會繼續擴大市佔。

又講到原來中國喺人均運動服裝支出方面仍然遠遠落後於發達國家，所以品牌都仲有大把上升空

間；大摩就讚安踏有口齒，就算訂立嘅目標進取過行家，但最後都可以達到，睇好佢哋會做到２

０２５年營收達到至６００億至８００億人仔呢個目標，所以就估２０２１至２０２３年銷售及

盈利會再升多１至３％。

其實中國體育用品，比起外國體育牌子，有樣最唔同嘅就係會有國民嘅齊心支持。運動衫運

動鞋著得舒服，銷量會有一定保證。睇返唔同中國體育用品，喺今年整體都升唔少，反映體育市

場都仲有空間上升。再加上比起魚缸熱炒嘅科技股，體育用品行業少啲監管新聞，相對地中長線

揸可能比較穩陣啦！



表列同板塊或相關股份表現（截至中午收市）：



股份（編號） 現價 變幅

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安踏（０２０２０） １６８﹒７０元 跌５﹒１７％

３６１度（０１３６１） ３﹒４２元 跌０﹒２９％

特步（０１３６８） １１﹒５０元 跌１０﹒０２％

申洲（０２３１３） １６８﹒２０元 跌０﹒５３％

李寧（０２３３１） ８２﹒７０元 跌９﹒５２％

中動向（０３８１８） １﹒１３元 跌３﹒４２％

滔搏（０６１１０） １１﹒０２元 無升跌

非凡（０８０３２） １﹒３８元 跌１０﹒３９％

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