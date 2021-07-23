【企業盈喜】中國澱粉（３８３８）料中期除稅前溢利按年升５８％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國澱粉（０３８３８）預期，截至今年６月３０日止六個月
，收入及除稅前溢利按年升約４８％及５８％，主要由於集團已提高產品的售價以反映玉米粒成
本增加；受益於自去年第四季度以來養豬業的復甦，賴氨酸產品的市場出現恢復性增長；集團間
接非全資附屬公司壽光金玉米生物科技於去年３月全面運營後，集團已進一步擴大規模經濟。
該集團對本財年餘下期間的財務表現持審慎態度。（ｈｙ）
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