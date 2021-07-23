《真知灼見－溫灼培》歐央行議息會剖析

《真知灼見》於昨晚（２２日）議息會後，如預期歐央行維持所有貨幣政策不變。市場焦點

主要是在看歐央行如何制定其日後的前瞻貨幣政策指引。歐央行行長拉加德在會後的聲明中指，

她會維持低息環境一段較長時間，直至見到通脹重返該行定下的２％目標水平，並警告變種病毒

正是歐元區經濟復甦的最大障礙。而拉加德更指出，該行會在將來「判斷」何時是最合適的加息

時間。從拉加德的言語間顯示，似乎歐央行加息日子將遙遙無期。



歐元區６月份以消費物價指數衡量的年通脹率為１﹒９％，核心年通脹率為０﹒９％。而根

據歐央行所估計，今年全年通脹率將維持在１﹒９％水平，明年更有機會回落至１﹒５％，並於

２０２３年下跌至１﹒４％。所以從現今通脹水平又或從歐央行對通脹前景的估計，現似乎距離

歐央行加息日子仍有很長時間。現市場估計歐央行最快加息日子或有待２０２５年甚至更後。



歐央行的貨幣政策雖鴿派，但這多少是市場意料中事。因為從最近歐央行的行徑中多少已反

映了其意向。這也解釋了為何在昨晚歐央行議息會後，歐元匯價雖跌，但跌幅極輕微只有數十點

的原因。現市場焦點將轉移到下周二（２７日）、三（２８日）聯儲局的議息會議，看聯儲局又

能否早於歐央行收緊貨幣政策。事實上，從近日美國新增病毒確診人數急攀升，以及當歐央行已

表態在可見將來也不會加息，及人民銀行也已降準的情況下，料聯儲局亦難收緊。假使聯儲局及

歐央行相繼保持寬鬆貨幣政策，這樣往後歐元及美元匯價料基本上也只是繼續橫行。提防如下周

聯儲局同時轉鴿，反可有助歐元於１﹒１７美元穩守並作反彈。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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