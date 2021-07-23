《本港樓市》傳匯豐微調按揭，４００萬內借貸變相加息

《經濟通通訊社２３日專訊》近日銀行持續管理按揭業務風險，市場消息透露，匯豐近日調
升４００萬元以下細額樓宇借貸的利率，變相加息３點子。３００萬至４００萬元貸款額的息率
由Ｈ加１﹒３２厘調升至Ｈ加１﹒３５厘，實質利率由１﹒３９厘升至１﹒４２厘。以４００萬
元貸款計，加息後每月供款上升５６元。（ｈｌ）
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